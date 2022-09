Șeful Comisiei SIE: 'De plafonarea prețurilor la gaze și energie trebuie să beneficeze TOȚI românii, fără discriminare'

Președintele Comisiei de Control a SIE, deputatul PSD Mihai Weber, cere ca plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale să se aplice tuturor consumatorilor, fie că este vorba despre persoane fizice sau societăți.

Weber, lider PSD Gorj, transmite că ”statul are obligația să intervină” pentru că ”populația are nevoie de ajutor”.

”TOȚI ROMÂNII trebuie sa beneficieze de ajutor!!

De plafonarea prețurilor la gaze și energie trebuie să beneficeze TOȚI românii, fără discriminare.

Pragul de 255 de Kw la energia electrică și plafonul stabilit pentru gazele naturale este singura măsură prin care statul ajută consumatorii, de aceea nu trebuie făcute discriminări în funcție de consum.

Practic ,toți consumatorii au dreptul la un preț subvenționat pentru cantitatea prevăzută în ordonanță, plătind doar diferența consumată la suma prevăzută în contract.

În această perioadă am primit nenumărate sesizări atât de la persoane fizice, cât și de la agenți economici, printre care societatea Artego din județul Gorj, cu peste 700 de angajați, care întâmpină aceeași problemă a pragului de consum. Ca Artego sunt multe ”victime” ale ordonanței, care nu pot face față prețurilor la energie și gaze fără sprijin din partea statului. Populația are nevoie de ajutor, iar statul are obligația să intervină!

Susțin cu fermitate ca plafonarea prețurilor să se aplice TUTUROR românilor, consumatori casnici sau societăți, pentru limita de consum prevăzută în ordonanță.”, transmite deputatul Mihai Weber.