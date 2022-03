Șeful OMS confirmă: se trage asupra spitalelor din Ucraina. Este o gravă încălcare a dreptului umanitar

Organizația Mondială a Sănătății a confirmat mai multe atacuri asupra unor centre de sănătate din Ucraina, a anunțat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a postat duminică pe Twitter un mesaj în care arată că OMS a confirmat mai multe atacuri asupra unor centre de sănătate din Ucraina, provocând mai mulți morți și răniți.

Acestea sunt în curs de investigare, a transmis Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Atacurile asupra centrelor sau lucrătorilor din domeniul sănătății încalcă neutralitatea medicală și reprezintă încălcări ale dreptului umanitar internațional", a adăugat el.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB