'Elefanţii' din sistemul bancar încep să se mişte şi majorează dobânzile

Băncile au început în sfârşit să majoreze dobânzile la depo­zitele la termen pentru populaţie, după ce timp de câteva luni s-au uitat cum inflaţia a ajuns la cele mai mari cote din ultimii ani, urcând în aprilie la 13,8%, iar în luna mai la 14,5%, şi, odată ce BNR a crescut dobânda de politică monetară s-au grăbit să urce întâi dobânzile la credite, scrie ZF.

În cazul scadenţei de 1 an, ofertele celor mai mari şapte bănci de pe piaţa locală încep de la 3,5% pentru dobânzile bonificate la depozi­tele la termen pentru persoane fizice şi ajung până la o dobândă de 4,75% pentru aceeaşi maturitate sau 6% în unele cazuri.

De exemplu, Banca Transilvania, liderul pieţei bancare după active, a ajuns să ofere o dobândă de 4,75% la depozitele la termen pentru persoane fizice pe o scadenţă de 1 an, în timp ce BCR oferă o dobândă de 4%, dar doar în cazul în care depozitele sunt făcute online şi clienţii au venitul virat la bancă.

În cazul BRD-SocGen, banca oferă o dobândă de 4,1% pe o scadenţă de 1 an, Însă, pentru depozitul cu dobândă progresivă „Progresso“, cu maturitate de 1 an, dobânda urcă la 6%.

Astfel, pentru primele 6 luni la depozitul „Progresso“ dobânda este de 3,3%, iar pentru urmă­toarele 6 luni, adică după 1 an, dobânda ajunge la 6%.

ING Bank oferă 3,5% pentru depozitele retail pe 1 an, Raiffeisen Bank are o ofertă de dobândă la depozitele la termen pe scadenţa 1 an de 4,75%, UniCredit Bank bonifică o dobândă de 4%, iar CEC Bank dă dobândă la depozitele retail de 4,5%.

Comparativ, în luna martie 2022 băncile ajungeau cu dobânzile pentru depozitele la termen cu scadenţă la 1 an între 0,8% şi 4%, în condiţiile în care inflaţia se afla deja la un nivel de 8,4% în luna ianuarie 2022, cu previziuni de două cifre.

Pe palierul dobânzilor bonificate de bănci pentru depozite, la nivelul sistemului bancar cele mai recente date publice indică faptul că dobânda medie la depozitele noi în lei ale populaţiei era în aprilie de 2,56% pentru scadenţa mai mică sau egală cu 1 an. Dobânzile medii au stat sub 2% din a doua parte a anului 2015 şi până în 2021.

Dobânzile prezentate de ZF au ca scop oferirea unei imagini de ansamblu pentru dobânzile practicate de băncile mari la depozitele la termen pentru persoanele fizice într-un context destul de delicat, în care inflaţia se află la cote înalte, în timp ce la graniţa României are loc cel mai mare conflict geopolitic de la Al doilea Război Mondial încoace.