Eliminarea All Blacks de la Cupa Mondială a băgat presa neo-zeelandeză în doliu - Manifestarea inedită a publicaţiilor

Presa neo-zeelandeză este "în doliu" a doua zi după eliminarea All Blacks de către Anglia în semifinalele Cupei Mondiale de rugby din Japonia, potrivit NEWS.ro.

Versiunea de duminică a New Zealand Herald a publicat o primă pagină aproape toată în negru, în care în mijloc, cu caractere mici, se poate citi: "All Blacks au fost eliminaţi de la Cupa Mondială. Dacă vreţi să ştiţi mai multe, mergeţi la paginile de sport". The front page of the New Zealand Herald on Sunday morning: pic.twitter.com/3ZKSMIbyOr Într-un text publicat pe site-ul său oficial, redacţia explică: "Nimeni nu vrea să vorbească despre această eliminare şi pagina noastră reflectă acest lucru. Cu toată sinceritatea, această informaţie nu am fi vrut să o publicăm. Niciun neo-zeelandez nu ar fi vrut să citească aşa ceva".

În materialul despre meci se vorbeşte despre "sfârşitul lumii" şi despre un "soare care apune peste visul All Blacks de a câştiga de trei ori la rând Cupa Mondială".

Reprezentativa Angliei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de rugby, învingând în semifinale, la Yokohama, selecţionata Noii Zeelande, deţinătoarea trofeului, scor 19-7.

În cealaltă semifinală se întâlnesc, duminică, tot la Yokohama, Ţara Galilor şi Africa de Sud.

Noua Zeelandă va juca pentru medalia de bronz, în 1 noiembrie, la Tokyo, împotriva învinsei din a doua semifinală.

Finala mare va avea loc la 2 noiembrie, la Yokohama.

Noua Zeelandă a câştigat trofeul în 1987, 2011 şi 2015. Africa de Sud s-a impus în 1995 şi 2007, iar Anglia în 2003. Cea mai bună performanţă a Ţării Galilor la Cupa Mondială este o clasare pe locul trei la ediţia din 1987.