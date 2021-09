Expoziţie de fotografie dedicată poetului George Bacovia la Muzeul de Artă din Bacău

Deschiderea expoziţiei „I-auzi corbii” de Ovidiu Ungureanu, cu 20 de fotografii dedicate personalităţii lui George Bacovia, va avea loc vineri, la ora 13.00, la Muzeul de Artă din Bacău, conform news.ro

Expoziţia este curatoriată de Maria Paşc. Evenimentul expoziţional face parte din seria organizată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” cu prilejul celebrării a 140 de ani de la naşterea poetului simbolist.

În deschiderea expoziţiei, vor vorbi: Tincuţa Horonceanu Bernevic (membru al Uniunii Scriitorilor din România), Viorel Cojan (fotograf, membru UAP), Mariana Popa (manager al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”), Dionis Puşcuţă (şeful Secţiei de artă a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”).

Artistul fotograf a fost navigator de profesie. Meserie riguroasă, potrivită unui om cu îndeletniciri practice. Domeniu cu totul străin de cel în care excelează în prezent. S-a mişcat între extremităţile acestui Pământ. Ani de-a lungul, s-a aflat departe de orice punct fix în spaţiu. A început să-i fie drag să surprindă, în imagini, farmecul locurilor. Apoi, i s-a făcut dor de liman. La întoarcerea în ţară, s-a hotărât să se dedice întru totul fotografiei - gând pe care îl nutrea încă din copilărie. A căutat să se perfecţioneze în obiectul adoraţiei sale, a absolvit cursurile Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi, specializarea Foto-video. Ovidiu Ungureanu, artistul, a pus marinăria la temelia artei sale.

„Expoziţia dedicată lui George Bacovia a fost privită de Ovidiu Ungureanu ca o provocare. Un accent pregnant găsim în fotografia lui Ovidiu Ungureanu, o aspiraţie vie de a interpreta tema, răscolind înţelesul ei cel mai revelator. Fotografia lui Ovidiu Ungureanu are forţa persuasiunii, are elocvenţă, are putere magnetică. Sunt idei măcinate, sentimente care, împletite într-o compoziţie, capătă un alt înţeles, un alt conţinut. Protocolul stilistic este respectat. Pirueta fotografului este galantă, de un cinetism enorm”, spune Maria Paşc.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 17 septembrie - 17 octombrie, la Muzeul de Artă din Bacău