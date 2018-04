Fabio Capello şi-a anunţat finalul carierei de antrenor

Reputatul tehnician italian Fabio Capello, care şi-a construit un palmares remarcabil, mai ales la cluburile Real Madrid şi AC Milan, a anunţat luni că pune capăt carierei de antrenor, după o experienţă nereuşită în China.

Chestionat de Radio Anch'io Sport în legătură cu posibilitatea de a prelua naţionala Italiei, Capello a explicat că a avut deja experienţe la cârma reprezentativelor Angliei şi Rusiei.''Am vrut să mai antrenez o echipă de club şi Jiangsu Suning a fost ultima mea experienţă în fotbal '', a adăugat tehnicianul italian de 71 de ani, care s-a despărţit de gruparea chineză după nouă luni dezamăgitoare, fiind înlocuit cu românul Cosmin Olăroiu.''Am făcut tot ce am dorit. Sunt foarte fericit pentru realizările mele şi mă voi consacra activităţii de comentator. E un rol în care eşti sigur că vei câştiga'', a mai spus Capello.Fost mijlocaş al echipelor AS Roma, Juventus şi AC Milan, Capello a avut o carieră împlinită de antrenor, cucerind trofeul Ligii Campionilor cu Milan (1994), precum şi patru titluri de campion al Italiei cu clubul rossonero, unul cu AS Roma şi două titluri de campion al Spaniei cu Real Madrid, pe care a pregătit-o în două mandate (1996-97 şi 2006-2007).De asemenea, a mai câştigat două titluri de campion al Italiei cu Juventus, în 2005 şi 2006, retrase, însă, în urma cazului Calciopoli.