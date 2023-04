Festivalul de la Cannes: Michelle Yeoh va primi premiul 'Women in Motion'

La două luni după ce a fost desemnată cea mai bună actriţă la gala premiilor Oscar, trofeu atribuit în premieră unei actriţe asiatice, malaysiana Michelle Yeoh, în vârstă de 60 de ani, va primi în luna mai, cu prilejul Festivalului de la Cannes, premiul ''Women in Motion'', care omagiază femeile din industria filmului, informează AFP.

''Actriţă şi producătoare de origine malaysiană şi de renume internaţional, Michelle Yeoh sfidează convenţiile de mai multe decenii. Întruchipând pe ecran rolurile unor femei complexe şi hotărâte, a contribuit la lupta contra stereotipurilor de gen şi de vârstă în cinema'', au subliniat organizatorii într-un comunicat.

Cunoscută graţie unor filme precum ''Tomorrow Never Dies'' şi ''Crouching Tiger, Hidden Dragon'', a fost recompensată în luna martie cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă datorită interpretării din pelicula ''Everything Everywhere All At Once''.

Premiul ''Women in Motion'' a fost iniţiat în cadrul Festivalului de la Cannes de grupul francez de lux Kering în 2015, iar pe lista câştigătoarelor s-au aflat până acum Jane Fonda, Isabelle Huppert şi Viola Davis.