Festivalul Naţional de Folk 'Felix' va aduce pe scenă nume consacrate ale genului muzical

Festivalul Naţional de Folk "Felix" va aduce pe scena din Băile Felix, în 1 şi 2 iulie, nume consacrate ale cântului autentic precum Gheorghe Gheorghiu, Mircea Baniciu, dar şi tineri folkişti de viitor din Oradea sau alte oraşe ale ţării.

Cea de-a şasea ediţie a Felix Folk Festival, organizată de Asociaţia Culturală Pro Lirica Oradea, va avea loc în week-end-ul de la finele lunii iunie, sâmbătă şi duminică, în Piaţeta Apollo din Staţiunea Băile Felix. Spectacolele vor începe la ora 19,00 şi vor aduce pe scenă artişti ai folkului românesc şi bihorean, conform Agerpres.

"Am invitat nume mari cunoscute, dar vrem, totodată, să promovăm şi tinerele talente. Muzica folk pune accent, în egală măsură, pe mesajul transmis de versuri şi pe linia melodică. Pentru mine, ca autoare de versuri, este important să punem în evidenţă valoarea lirică a textelor. Oferta noastră culturală vine să completeze programele primăriei, dar şi pentru a oferi evenimentul prin care să fie promovaţi artiştii de gen. Nu putem uita emulaţia pe care a creat-o, la vremea lui, Cenaclul Flacăra şi artiştii lui. Noi dorim să promovăm pe mai departe folkul autentic, în genul cenaclului, atât orădeni, cât şi din ţară", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Culturale Pro Lirica Oradea, poeta Mihaela Dindelegan.

Festivalul va fi deschis şi în acest an de către gazde, prin Grupul vocal-instrumental "Floare de lotus", de la Liceul Tehnologic Felix, sub coordonarea profesoarei Loredana Pantea.

În programul serii de sâmbătă vor cânta Gheorghe Gheorghiu, Magda Puskas & Ioan Onişor, Călin Pop & Raul Silaghi, Nicu Zotta, Florin Paul Camen,Adina Hodişan, Carmen Ifrim Săsărman.

În spectacolul de duminică îşi vor da concursul Mircea Baniciu Band, Trupa Arhaic, Florian Jianu, Sergiu Nica, Alexandrina şi Florian Chelu Madeva, Andrei Arad, Raul Bochiş & Grupul "Tineri Chitarişti", Cristina Pantea & Andrei Vesea.

Mihaela Dindelegan i-a menţionat pe tinerii bihoreni Cristina Pantea, Adina Hodişan, Andrei Arad, Sergiu Nica.

"Am iniţiat acest festival şi mă bucur că îl putem continua, an de an, pentru că muzica folk este un gen îndrăgit de publicul bihorean şi nu numai, după cum am constatat la ediţiile anterioare. Anul trecut, am avut peste o mie de spectatori în fiecare seară, mulţi dintre ei fiind turişti în Băile Felix şi care au fost atraşi de numele artiştilor de pe afiş. O doamnă din Brăila, la tratamente în Băi, mi-a spus că a venit la spectacol să-l vadă pe Mircea Bodolan, directorul Teatrului 'Maria Filotti' din oraş. Ce surpriză pentru dânsa! Şi de această dată, vom oferi gratuit cele două spectacole, având sprijinul Primăriei din comuna Sânmartin", a mai precizat Mihaela Dindelegan.

Festivalul este organizat de Asociaţia Culturală Pro Lirica Oradea şi Primăria Comunei Sânmartin, cu implicarea Asociaţiei pentru Promovarea Turismului în Staţiunile Băile Felix şi Băile 1 Mai.

Având în vedere că, recent, au fost finalizate lucrările de modernizare a piaţetei de lângă Ştrandul Apollo şi a parcării adiacente, organizatorii se aşteaptă la un public numeros.

Pe durata celor două zile, în intervalul orar 10,00 - 23,00, vor fi deschise mai multe puncte de alimentaţie publică, precum şi standuri de unde se pot achiziţiona suveniruri. De asemenea, Asociaţia Culturală Pro Lirica Oradea va organiza şi în acest an Tombola Festivalului.

Pentru cei care nu reuşesc să ajungă în Băile Felix, spectacolele vor fi transmise live pe canalul You Tube FAN MEDIA Oradea.