Flori şi aplauze la scenă deschisă, la cea de-a 66-a aniversare a Operei Naţionale Române Iaşi

Spectacolul Tosca, transpus pe scena Naţionalului ieşean, pentru celebrarea celor 66 de ani de funcţionare a Operei Naţionale Române Iaşi, a primit, joi seara, ropote de aplauze la scenă deschisă.

Managerul interimar al Operei ieşene, Andrei Fermeşanu, a declarat că "Tosca" este spectacolul care se joacă în fiecare an în amintirea celor care au evoluat în prima stagiune de la înfiinţarea instituţiei de cultură, 1956-1957. El a menţionat că acest spectacol se joacă anual ca un semn de recunoştinţă faţă de eforturile tuturor predecesorilor, potrivit Agerpres.

"Am ales 'Traviata' de Giacomo Puccini pentru că în anul 1956 a fost spectacolul inaugural al Operei de Stat din Iaşi. De atunci a devenit o tradiţie ca, în fiecare lună noiembrie, Opera Naţională Română Iaşi să transpună în scenă spectacolul 'Tosca'. Această nouă transpunere este cu totul şi cu totul deosebită, dovadă stă faptul că spectacolul s-a jucat cu casa închisă. Totodată, faptul că interpretăm an de an la începutul lunii noiembrie 'Tosca' este un semn de preţuire faţă de artiştii care au pus bazele unei instituţii devenită, graţie succeselor notabile repurtate de-a lungul timpului, un nume de referinţă în viaţa culturală a României", a declarat managerul interimar al ONRI.

Peste 700 de persoane au venit joi seara pentru a vedea noua transpunere a spectacolului 'Tosca', de Giacomo Puccini. Interpretarea invitaţilor speciali - soprana Aurelia Florian care a interpretat rolul Floria Tosca, tenorului Daniel Magdal care l-a interpretat pe Mario Cavaradossi, baritonul mexican Carlos Almaguer - interpretul personalului Scarpia, a stârnit valuri de emoţie din partea publicului care, la finalul spectacolului, nu s-a oprit din aplauze mai bine de 15 minute.

La fel de impresionantă a fost prestaţia lui Cezar Octavian Ionescu, care a debutat în rolul Sacristanului, precum şi ai celorlalţi artişti lirici precum Teodor Buşnea, Ovidiu Manolache, Cătălin Berea, Victor Zaharia, Petru Pavel, Sofia Elena Neacşu şi Iustin Enachi.

Publicul a urmărit şi aplaudat totodată şi soliştii Corului Operei, Corului de copii, Baletul şi Orchestra Operei Iaşi.