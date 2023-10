FOTO-VIDEO - Începe 'vânătoarea' de israelieni: un grup de protestatari a luat sub asalt un aeroport din Caucaz, unde soseau refugiați din Israel

Un dosar penal privind organizarea revoltelor în masă a fost inițiat după apariția apelurilor pentru acțiuni neautorizate pe teritoriul aeroportului Makhachkala, raportează serviciul de presă al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Districtul Federal al Caucazului de Nord, relatează Interfax.

"Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Districtul Federal al Caucazului de Nord avertizează asupra inadmisibilității desfășurării acțiunilor necoordonate și a încălcării ordinii publice. În legătură cu apariția în spațiul mediatic a apelurilor la acțiuni nesancționate pe teritoriul aeroportului Uytash din orașul Makhachkala, poliția avertizează că orice încălcare a legii și ordinii va fi suprimată imediat de către ofițerii de aplicare a legii", se arată în raport.

Se remarcă faptul că toate persoanele implicate în revolte vor fi reținute și aduse în fața justiției. Persoanele care incită la revolte și la incitare la ură etnică vor fi, de asemenea, trase la răspundere penală.

Anchetatorii au deschis un dosar penal în temeiul articolului 212 din Codul penal al Federației Ruse (organizarea de revolte în masă însoțite de violență, pogromuri, incendiere, distrugerea proprietății, utilizarea armelor de foc, a explozivilor sau a dispozitivelor explozive, precum și rezistența armată la un reprezentant al autorităților). "Identitățile tuturor celor care iau parte la revolte vor fi stabilite, deoarece un sistem de supraveghere video funcționează la aeroport și în teritoriile adiacente", se arată în raport.

Anterior a fost raportat că, potrivit Agenției Federale de Transport Aerian, aeroportul Makhachkala este închis temporar pentru zborurile la sosire și plecare din cauza pătrunderii persoanelor necunoscute la aeroport.

Israelul a cerut duminică Rusiei "să-i protejeze pe toţi cetăţenii israelieni şi pe toţi evreii" după ce zeci de oameni au pătruns pe aeroportul din capitala republicii Daghestan după ce s-a anunţat că un avion venind de la Tel Aviv urmează să aterizeze, relatează AFP, relatează Agerpres.

"Israelul aşteaptă de la autorităţile ruse să protejeze toţi cetăţenii israelieni şi toţi evrei şi să acţioneze de manieră decisivă împotriva celor care incită la tensiuni şi la violenţe împotriva evreilor şi a israelienilor", a precizat biroul premierului Benjamin Netanyahu într-un comunicat. Acesta a subliniat că Israel "vede ca pe un lucru grav tentativele de a ataca cetăţeni israelieni şi evrei în lume". Între timp, autorităţile ruse au anunţat că situaţia e "sub control" pe aeroportul din Mahacikala, potrivit AFP.

Câteva mii de persoane s-au adunat duminică seara, cu puțin timp înainte de sosirea zborului de la Tel Aviv pe aeroportul Makhachkala. Protestatarii au manifestat împotriva "refugiaților" din Israel, care sosesc în Daghestan. Ei au scandat cuvinte de laudă la adresa lui Allah și și-au arătat sprijinul pentru poporul palestinian.

Câteva sute de bărbați agresivi au intrat în camera terminalului, informează presa rusă. Alte grupuri de participanți și-au organizat propria "căutare" a mașinilor care părăsesc aeroportul, verificând pașapoartele pasagerilor care sosesc.

Unii dintre protestatari au pătruns pe pista aeroportului.Forțele de ordine încearcă să-i convingă și au tras cu armele în aer, pentru a preveni ceea ce se întâmplă, dar nu sunt destui ofițeri pentru a aduce situația sub control.

În cele din urmă soldații Gărzii Naționale au intrat în aeroport pentru a calma spiritele.

RT reports on the situation at Uytash airport in Makhachkala, Dagestan, Russia.



Local residents with posters “There is no place for child killers in Dagestan” came out to meet the flight from Tel Aviv at Uytash Airport.



Security forces arrived at the scene to ensure order.… pic.twitter.com/iL5FzTw0WZ