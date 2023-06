Gigel Lazăr, Federația Antidrog: Autoritatile romane IMUNE la problematica consumului de droguri!

”Ca urmare Raportului MCDDA 2023 privind situatia drogurilor in UE, tot mai multe tari ale UE au inceput regandirea politicilor nationale de prevenire, consiliere si tratament.

Autoritatile romane in pofida tuturor dovezilor inainte de Federatia Neguvernamentala Antidrog, sunt impasibile sau chiar ostile, neintelegand ca prin aceasta indiferenta consolideaza rolul dealarilor si lasa tinerii la mana acestora. Lipsa de preocupare privind rolul Agentiei Nationale Antidrog, rol ce trebuie consolidat la nivel de Agentie si nu ca o directie in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, transferarea componentei de asistenta la Ministerul Sanatatii, finantarea integrala a Strategiei Nationale Antidrog prin Agentie si nu competente de finantare catre alte ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si locale ce din varii motive nu au finantat in ultimii 18 ani actiunile ce le reveneau in sarcina. Toate aceste balbe, lipsa de coerenta in materie de politici publice antidrog au facut ca procentul oficial a consumului in randul tinerilor sa atinga 16.7 % segment varsta 15-34 ani.

Nu putem sa nu ne intrabam daca clasa politica, guvernantii inteleg ca antidrog nu inseamna doar traficanti si puscarie ci inseamna prevenire, grupuri vulnerabile predispuse consumului, alternative la consum, programe nationale de informare, constientizare si educare.

Care va fi procentul oficial la urmatorul Raport al Agentiei Nationale Antidrog? Cert peste 20 % si oare de ce?”, susține Gigel Lazăr, președintele Federației Antidrog într-un comunicat remis presei.