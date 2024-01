Globurile de Aur 2024: 'Poor Things!', cel mai bun film comedie

Filmul "Poor Things!", care i-a adus Emmei Stone Globul de Aur pentru cea mai bună interpretare feminină, a câştigat premiul pentru cel mai bun film comedie/musical, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, notează Agerpres.

La această categorie au mai fost nominalizate filmele Air", "American Fiction", "Barbie", "The Holdovers" şi "May December". Anul trecut premiul a fost câştigat de producţia "The Banshees of Inisherin".

Cu Emma Stone, Mark Ruffalo şi Willem Dafoe în rolurile principale, "Poor Things!", în regia lui Yorgos Lanthimos, spune povestea unei tinere femei ce este readusă la viaţă de un om de ştiinţă neortodox.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.