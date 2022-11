Guinness World Records: Flossie, cea mai bătrână pisică din lume, are aproape 27 de ani

Flossie, care are aproape 27 de ani - echivalentul felin al vârstei de 120 de ani la oameni, potrivit Guinness World Records - a fost desemnată cea mai bătrână pisică din lume aflată încă în viaţă, informează vineri CNN.

Această pisică din Marea Britanie, cu blana în nuanţe de negru şi maro, a primit recunoaşterea oficială din partea reprezentanţilor Guinness World Records, joi, la vârsta record de 26 de ani şi 329 de zile, potrivit unui comunicat. Deşi este surdă şi aproape oarbă, ea pare să aibă totuşi o stare de sănătate bună, potrivit Agerpres.

"Ştiam de la bun început că Flossie este o pisică specială, dar nu mi-am imaginat că îmi voi împărţi casa cu deţinătoarea unui record mondial", a declarat stăpâna ei, Vicki Green, care a adoptat-o pe Flossie după ce aceasta a fost predată unei asociaţii de caritate pentru pisici din Marea Britanie, Cats Protection, în luna august.

Flossie a locuit în mai multe case după ce a trăit ca o pisică fără stăpân în apropiere de Spitalul Merseyside din Liverpool, în primele sale luni de viaţă în 1995.

A fost adoptată de un angajat al spitalului, alături de care a trăit timp de 10 ani înainte ca acesta să moară. Flossie a fost preluată apoi de sora defunctului ei stăpân. După 14 ani, al doilea proprietar a murit. A trăit apoi alături de fiul celui de-al doilea stăpân timp de trei ani, înainte să fie încredinţată voluntarilor de la Cats Protection.

Abia atunci a început să se răspândească vestea despre vârsta ei incredibilă şi, totodată, a fost demarată procedura pentru omologarea recordului său.

"Am fost uluiţi când am văzut că documentele veterinare ale lui Flossie arătau că ea are vârsta de 27 de ani", a declarat Naomi Rosling, directoarea filialei locale a organizaţiei Cats Protection.

Cei mai mulţi stăpâni de pisici preferă să adopte animale mult mai tinere, iar exemplarele vârstnice ajung adeseori să îşi trăiască ultima parte a vieţii în adăposturi pentru animale.

Cea mai bătrână pisică din lume care a trăit vreodată, Creme Puff, a ajuns până la vârsta de 38 de ani şi trei zile. Ea a murit pe 6 august 2005.

Cel mai bătrân câine din lume, Pebbles, a murit pe 3 octombrie, cu cinci luni înainte să împlinească 23 de ani. Gino Wolf, care locuieşte alături de stăpânul său la Los Angeles, este actualul deţinător al recordului de vârstă pentru un câine în viaţă, având 22 de ani şi 2 luni.