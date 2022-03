Înregistrarea audio cu primarul Vitali Kliciko care spune totul despre sacrificiul ucrainenilor: 'Suntem gata să murim' - Rusia aduce mai multe trupe la Kiev

Rusia comasează tot mai multe trupe în apropiere de capitala ucraineană, afirmă miercuri, la o săptămână după ce Vladimir Putin a lansat invazia Ucrainei, primarul Kievului Vitali Kliciko, relatează AFP. ”Suntem gata să murim”, a transmis Kliciko într-o întâlnire cu reprezentanţii Grupului PPE din Parlamentul European cărora le-a cerut din nou supotul. ”Fără suport european, nu putem supravieţui”, a mai transmis el.

”Suntem gata să murim. Suntem gata să murim pentru casele noastre, suntem gata să murim pentru principiile noastre, suntem gata să murim pentru familiile noastre, pentru copiii noştri. Înţelegem că, fără suport european, nu putem supravieţui. De aceea, unitatea este puterea noastră”, a afirmat primarul din Kiev, Vitali Kliciko, într-o întâlnire de urgenţă a Grupului PPE din Parlamentul European, potrivit unui înregistrări audio publicate de către preşedintele Grupului Manfred Weber.

Primarul din Kiev a făcut din nou apel la sprijin: ”Împreună, toţi, vă rog să sprijiniţi Ucraina, sprijiniţi lupta noastră pentru democraţie, pentru libertate. Este foarte important pentru noi”.

”Ne pregătim să apărăm Kievul”, anunţă Kliciko. ”Kievul rezistă şi va rezista”, dă asigurări fostul campin la box.

“Without support from Europe, we cannot survive.”



The emotional and powerful message of @Vitaliy_Klychko, the mayor of Kyiv, during our Group meeting yesterday. Ukraine's fight for freedom is also ours! #StandWithUkraine pic.twitter.com/niBPtNjNUV