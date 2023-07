Insula pisicilor moarte - O mutație a coronaviruslui felin face ravagii printre felinele din Cipru

O mutaţie a coronavirusului felin face ravagii în Cipru, apărătorii drepturilor animalelor îndemnând autorităţile guvernamentale să ia măsuri pentru a stopa epidemia, relatează marţi AFP, potrivit Agerpres.

Un pisoi de şase luni, pe nume Baby, a fost adus recent la o clinică veterinară din capitala Nicosia. El a fost diagnosticat cu peritonită infecţioasă felină (PIF). Acest virus "provine dintr-o mutaţie a coronavirusului intestinal prezent la 90% dintre pisici", care este "foarte contagioasă" de la un animal la altul, dar care nu se transmite la om, după cum a explicat medicul veterinar Kostis Larkou.

Piaţa neagră

Animalele infectate cu PIF prezintă simptome diverse: febră, umflarea abdomenului, slăbiciune şi uneori chiar agresivitate.Potrivit specialiştilor, populaţia de feline, alcătuită în cea mai mare parte din pisici fără stăpân, ar depăşi numărul locuitorilor de pe insulă, estimat la puţin peste un milion.Cipru şi pisicile sale au o poveste veche: osemintele unuia dintre aceste animale descoperite lângă rămăşiţele umane dintr-un mormânt vechi de peste 9.000 de ani reprezintă cea mai veche dovadă a domesticirii pisicii.



Dinos Ayiomamitis, preşedintele organizaţiei Cats PAWS Cyprus şi vicepreşedintele "Cyprus Voice for Animals (CVA), estimează că cel puţin 300.000 de pisici au murit deja din cauza acestei boli în ultimele şase luni.



De 25 de ani, el hrăneşte în jur de 60 de feline care trăiesc într-un cimitir din Nicosia. "Colonia merge bine, dar suntem îngrijoraţi pentru că dacă doar una se infectează vor urma şi celelalte", a declarat pensionarul de 70 de ani, lângă pisicile care sar pe pietrele de mormânt.



PIF afectează mai multe oraşe importante din Cipru, ţară membră a Uniunii Europene divizată de la invadarea regiunii nordice de către Turcia, în 1974.



Această epizootie ar afecta şi ţările vecine precum Liban, Israel şi Turcia, însă, în lipsa unor studii, "nimic nu ne permite să o confirmăm", a declarat Demetris Epaminondas, vicepreşedintele Pancyprian Veterinary Association, care reuneşte profesionişti locali din acest domeniu.



Oficial, doar 107 cazuri au fost identificate în partea sudică a insulei, potrivit serviciilor veterinare ale Ministerului Agriculturii. Un număr care nu reflectă realitatea, mai mulţi practicieni subliniind dificultatea de a diagnostica boala şi lipsa resurselor pentru a realiza acest lucru. În plus, atunci când sunt bolnave, pisicile au tendinţa de a se izola şi de a muri în solitudine. Mai multe persoane care hrăneau pisici au declarat pentru AFP că multe dintre pisici au dispărut şi au fost găsite foarte puţine cadavre.



Pentru a stopa acest focar, au fost luate în considerare două opţiuni: utilizarea unui medicament aprobat pentru coronavirusul uman în India, molnupiravir, şi a unui medicament antiviral veterinar aprobat în Anglia, numit GS-441524.



Doar importul de GS a fost autorizat în Cipru, însă este supus unor restricţii, iar preţul său, prohibitiv, poate varia între 3.000 şi 7.000 de euro pe pisică, potrivit AFP. Rezultatul: nu există un stoc de medicamente pe insulă.



Unii trebuie apoi să recurgă la metode clandestine. "Ne cumpărăm medicamentele de pe piaţa neagră online sau de pe grupuri de Facebook. Ne păstrăm furnizorii secreţi pentru a putea continua să avem grijă de animalele noastre", a spus o femeie cipriotă care a vorbit sub protecţia anonimatului de teamă că ar putea avea probleme.

''Insula pisicilor moarte''



De mai multe săptămâni, Epaminondas încearcă să convingă guvernul să autorizeze molnupiravir, un tratament care ar costa în jur de 200 de euro pe pisică.



Contactat de AFP, Ministerul Agriculturii a dat asigurări că analizează "posibilele mijloace pentru rezolvarea problemei" prin "diverse preparate terapeutice disponibile pe piaţa Uniunii Europene".



Vasiliki Mani, o cipriotă în vârstă de 38 de ani, membră a mai multor asociaţii pentru apărarea drepturilor animalelor, solicită o soluţie rapidă. În ianuarie, ea a tratat două pisici fără stăpân care au contractat PIF, iar tratamentul a costat-o 3.600 de euro. "Mi-am cheltuit toate economiile", a spus voluntara, adăugând că animalele din Cipru au fost tratate cu "neglijenţă şi cruzime".



În cazul în care PIF continuă să sufere mutaţii, "Insula pisicilor" va deveni "Insula pisicilor moarte", a avertizat ea.