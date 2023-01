Ionuț Stroe respinge 'rotativa' avansată de Paul Stănescu: 'PNL are oameni foarte buni pentru preluarea mandatelor prevăzute în protocol'

Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a declarat miercuri pentru news.ro, comentând afirmaţiile liderului PSD Paul Stănescu despre rotaţia la conducerea unor ministere, că PNL nu vrea schimbarea protocolului de coaliție.

Întrebat cum vede varianta vehiculată de PSD miercuri pentru renegocierea protocolului de rotativă, Ionuţ Stroe a răspuns:

„Nu a existat niciodată în coaliţie o astfel de discuţie. Noi avem un document agreat, pe baza căruia funcţionăm şi nu ne abatem de la ce am agreat. Ce pot să vă spun eu clar e că PNL nu va intra discuţii şi renegocieri de funcţii. Este exclus acest lucru, mai ales în acest moment când trebuie sa asiguram o guvernare coerentă. Vrem respectarea protocolului pentru că asta am promis în faţa românilor. Am semnat un protocol pentru stabilitate, iar oricine lansează idei de nerespectare se poziţionează pentru a risca instabilitatea ţării”.

În ceea ce priveşte argumentul PSD privind continuitatea la ministerele la care s-a făcut performanţă şi dacă ar ceda astfel PNL către PSD anumite ministere pe care le solicită social-democraţii, Ionuţ Stroe e declarat pentru News.ro că PNL are oameni foarte buni pentru preluarea mandatelor prevăzute în protocol şi că argumentul continuităţii doar pe unele zone unde s-au făcut performanţe nu se susţine.

”Argumentul continuităţii doar pe unele zone unde s-au făcut performanţe nu se susţine. În felul acesta e mai mult decât evident ca am avut un premier extrem de performant, dar asta nu înseamnă ca el ar încalca protocolul şi nu ar ceda funcţia de premier. Respectarea protocolului înseamnă să îl aplici cap-coadă, nu doar acolo unde îţi convine: dacă facem rotaţia premierilor, facem şi celelalte puncte discutate exact aşa cum sunt stipulate in protocol”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL.

Întrebat dacă partenerii de la PSD au comunicat PNL şi coaliţiei acest punct de vedere, Stroe a replicat: ”Ne declarăm foarte surprinşi de canalele pe care au ales partenerii să poarte aceste discuţii, şi anume prin comunicate de presă şi nu în interiorul coaliţiei, cum era normal”.