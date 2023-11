Israelul fierbe! Oamenii furioşi s-au adunat în fața casei lui Benjamin Netanyahu: 'Închisoare acum!' / VIDEO

Fluturând steaguri israeliene şi scandând "Închisoare acum!", câteva sute de persoane au forţat barierele poliţiei din jurul reşedinţei lui Netanyahu din Ierusalim.

Protestul, care a coincis cu un sondaj de opinie care arată că mai mult de trei sferturi dintre israelieni cred că Netanyahu ar trebui să demisioneze, a subliniat furia tot mai mare a populaţiei faţă de liderii politici şi responsabili cu securitatea.

Până în prezent, Netanyahu nu şi-a acceptat responsabilitatea personală pentru eşecurile care au permis atacul surpriză în care sute de bărbaţi înarmaţi ai Hamas au luat cu asalt sudul Israelului la 7 octombrie, ucigând peste 1.400 de persoane şi luând cel puţin 240 de ostatici.

Pe măsură ce şocul iniţial a scăzut, furia publică a crescut, multe familii ale ostaticilor reţinuţi în Gaza criticând aspru răspunsul guvernului şi cerând ca rudele lor să fie aduse acasă.

La Tel Aviv, mii de oameni au manifestat, fluturând steaguri şi ţinând în mâini fotografii ale unora dintre ostaticii aflaţi în captivitate în Gaza şi afişe cu sloganuri precum "Eliberaţi ostaticii acum cu orice preţ".

De la atacul sângeros al Hamas, Israelul a lansat o ofensivă intensă aeriană şi terestră în Gaza, ucigând peste 9.000 de persoane, potrivit autorităţilor sanitare din zona administrată de Hamas, şi reducând la ruine zone mari din enclavă.

Chiar şi înainte de război, Netanyahu a fost o figură care a divizat, luptându-se cu acuzaţiile de corupţie, pe care le neagă, şi promovând un plan de limitare a puterilor sistemului judiciar care a scos sute de mii de oameni în stradă pentru a protesta.

Sâmbătă, un sondaj de opinie realizat pentru postul de televiziune israelian Channel 13 a arătat că 76% dintre israelieni au considerat că Netanyahu, care se află acum la al şaselea mandat de prim-ministru, ar trebui să demisioneze, iar 64% au spus că ţara ar trebui să organizeze alegeri imediat după război.

Întrebaţi cine este cel mai vinovat pentru atac, 44% dintre israelieni l-au acuzat pe Netanyahu, în timp ce 33% au dat vina pe şeful Statului Major al armatei şi pe înalţii oficiali ai IDF, iar 5% au dat vina pe ministrul apărării, potrivit sondajului.

Israel: Clashes in front of Netanyahu's residence



Thousands of people participated in a protest against Netanyahu in front of his house in Jerusalem and demanded his immediate resignation!



Intelsky pic.twitter.com/Bm5lyc4P7E