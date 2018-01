James Brokenshire, ministrul britanic însărcinat cu Irlanda de Nord, a demisionat din motive de sănătate

Ministrul însărcinat cu Irlanda de Nord James Brokenshire şi-a anunţat luni demisia din funcţie, din motive de sănătate, în contextul în care premierul Theresa May începe un nou an politic cu o remaniere a Guvernului, scrie The Associated Press. May încearcă să-şi consolideze ”autonomia” înaintea unei noi faze cruciale în negocierea Brexitului.

Parlamentul şi-a reluat activitatea luni, după vacanţa de sărbători, iar May şi-a chemat miniştrii la Downing Street să fie mutaţi, promovaţi sau daţi afară din funcţii. Mai mulţi miniştri importasnţi urmează să-şi păstreze posturile, inclusiv şeful diplomaţiei Boris Johnson şi ministrul însărcinat cu Brexitul David Davis. James Brokenshire şi-a anunţat demisia din motive de sănătate.

Această demisie are loc în contextul unei crize politice în Irlanda de Nord, ale cărei puteri în administraţia comună au fost suspendate timp de un an din cauza unui impas între principalele partide naţionalist irlandez şi britanic unionist, conform news.ro.