VIDEO Discursul care i-ar fi făcut pe români să se vaccineze vine de la Jurgen Klopp: 'Nu înțeleg de ce asta e o limitare a libertății'

Managerul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, spune că nu înţelege de ce unii oameni refuză vaccinul împotriva coronavirusului.

Afirmaţiie antrenorului german vin într-un moment în care există îngrijorări cu privire la rata vaccinării în Premier League, una sub 50 la sută la majoritatea cluburilor.

Klopp spune că "99 la sută" dintre jucătorii săi au fost vaccinaţi şi nu a trebuit să convingă pe nimeni să o facă. Germanul spune că s-a vaccinat pentru a se proteja nu doar pe el, ci pe toţi oamenii din jurul său.

"În club, suntem 99% vaccinați. Nu a fost nevoie să conving jucătorii. A fost o decizie firească, n-am vorbit cu vreunul să-i explic de ce ar trebui să facă asta. Ceea ce pot face, ca în oricare altă situație, este să dau un sfat, dar n-a fost necesar.

În general, se pare că nu avem voie să dăm sfaturi oamenilor. De unde am aflat eu că e normal să te vaccinezi? Am sunat doctori, pe care îi cunosc de ani de zile. Am întrebat ce cred ei că ar trebui să fac. Așa procedezi când nu știi. Suni un specialist, care îți spune.

Eu m-am vaccinat. Sunt într-o grupă de vârstă cu risc, pot avea probleme, am fost fericit că mă pot vaccina. Poate sunt eu naiv, dar nu înțeleg 100% de ce nu avem voie să dăm sfaturi? Dacă spun că m-am vaccinat, vin alții și-mi zic «Cum poți să spui așa ceva?! De ce-mi spui mie să mă vaccinez?!». Am o explicație foarte clară. E ca atunci când bei și vrei să conduci.

Toți am fost într-o situație la un moment dat când am băut o bere sau două și ne-am gândit că ne putem urca la volan, că putem conduce totuși. Dar legea nu ne dă voie, așa că nu o facem. Legea nu e acolo să ne protejeze neapărat pe noi, care am băut, cât pe cei din jurul nostru, pentru că suntem amețiți sau beți și vrem să conducem o mașină. Acceptăm asta ca lege. Știm că alcoolul face rău oricui. Dar bem în continuare. Cu vaccinul, presupunem că nu e bun pentru corpul nostru, chiar dacă specialiștii spun că este soluția pentru această situație.

Pentru mine e similar. Eu nu mă vaccinez doar pentru mine, ci și pentru ceilalți. Nu înțeleg de ce asta e o limitare a libertății. Dacă este, atunci și să nu ai voie să conduci beat e o limitare a libertății. Dar pe aia o acceptăm.

Nu avem voie să întrebăm oamenii dacă sunt vaccinați?! Dar am voie să întreb un taximetrist dacă e beat! Dacă-mi zice că nu vrea să spună, nu mă urc. Dacă vin la birou beat, atunci înseamnă că pot să mă trimită acasă sau să mă dea afară. Repet, poate sunt eu naiv. Chiar nu înțeleg de ce nu putem vorbi despre asta.

M-am vaccinat? Da! Pentru că eram preocupat de starea mea, dar și mai mult de toți cei din jur. Dacă eu iau virusul și sufăr, e vina mea. Dacă i-l dau altcuiva e tot vina mea, nu a persoanei respective.

Asta e tot. La Liverpool suntem vaccinați. Și atât", a declarat el, potrivit BBC.

În această săptămână, Premier League a luat în calcul posibilitatea de a "recompensa” cluburile ale căror rate de vaccinare împotriva coronavirusului sunt ridicate.

Într-un e-mail adresat grupărilor de top săptămâna trecută, Premier League a precizat: "Doar loturile a şapte echipe sunt peste 50 la sută vaccinate cu schemă completă, aşa că avem un drum de parcurs”.

Jucătorii din Premier League vor avea voie să călătorească în ţările de pe lista roşie pentru a evola la echipele lor naţionale în meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din această lună numai dacă sunt vaccinaţi cu schemă completă.