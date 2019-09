Justiția, 'bomba' din moțiunea de cenzură

Deputatul PNL Ioan Cupșa a declarat vineri pentru STIRIPESURSE.RO că textul moțiunii de cenzură este aproape gata și că domeniul unde guvernarea PSD-ALDE a stat cel mai prost, in viziunea opozitiei, este justitia.

„Justitia este capitolul cel mai deficitar in ceea ce priveste programul de guvernare si punerea lui in opera de actualul Guvern. Din 31 de promisiuni au indeplinit vreo 3 puncte. Nu au facut nimic legat de serviciul de probatiune, legat de penitenciare, legat de grefieri, legat de reasezarea competentei teritoriale a instantelor de judecata. La penitenciare, de exemplu, au promis ca vor incepe constructia, vor termina unele facilitati, vor repara unele spatii in asa fel incat sa nu mai fie condamnarile Romaniei la CEDO legat de conditiile necorespunzatoare de detentie, nu au facut nimic pana acum. Forma finala a textului motiunii de cenzura se va desavarsi chiar inainte de depunere. Fiecare dintre cei care sprijina acest demers politic a mai avut cateva ceva de spus in legatura cu multele subiecte de critica. V-am dat doar un exemplu din Justitie”, a zis deputatul PNL Ioan Cupșa.

„Documentul contine critici sintetice. Numai ca din pacate s-ar putea scrie sute de pagini cu ce-au facut gresit cei de la guvernare si ce nu au facut si trebuia sa faca PSD si ALDE. Draftul final este aproape gata, nu sunt dispute pe vreuna din criticile majore legate de felul in care a functionat acest guvern”.

PNL, USR, PMP, UDMR și Pro Romania si-au anuntat sustinerea pentru demiterea Guvernului. Motiunea de cenzura urmeaza sa fie depusa in Parlament pentru citire, dezbatere si vot. Guvernul este demis daca motiunea de cenzura este adoptata de Parlament. Pentru demiterea Guvernului sunt necesare cel putin 233 de voturi.

Citește și: Emil Constantinescu a bătut palma cu PSD: mutare-surpriză în politică .