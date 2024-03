Marcel Ciolacu îl trage de mânecă pe Marcel Boloș: ANAF nu ar trebui să verifice aceste firme/ VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a participat la Gala CONAF- ”Women in Economy”, iar aici a citit o serie de statistici care arată faptul că firmele conduse de femei au rezultate mai bune, de aceea nu îi va cere ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, să trimită controale de la ANAF.

Bună seara, mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră! Și chiar am un motiv în plus în acest an. Conform ultimului studiu realizat în România, firmele cu acționariat exclusiv feminin sunt semnificativ mai profitabile decât cele în care sunt acționari doar bărbații. E drept au cifre de afaceri mai mici, dar au o rată a profitului aproape dublă față de companiile deținute în totalitate de bărbați.

Ca premier al României, asta este una dintre cele mai bune vești! Dacă am avea încă pe atâtea companii înființate și administrate de românce, cred că țara asta ar avea șansa să producă cea mai mare creștere economică din Europa! Vă sunt, așadar, recunoscător, pentru că, în această seară, am șansa de a fi alături de adevărata mină de aur a economiei românești! De aceea nu îi voi cere domnului ministru Boloș ca ANAF să verifice aceste firme

Și de aceea vreau să vă anunț că, de azi înainte, la toate consultările pe care le voi avea cu reprezentanții mediului de afaceri local voi cere ca femeile să fie reprezentate în proporție de 50%. Mi se pare corect ca, dacă femeile antreprenor fac profituri mai mari decât bărbații, să aibă și drept de reprezentare egal!

O femeie deschide lista PSD-PNL la europarlamentare

”Îmi amintesc că, la Gala de anul trecut, v-am încurajat ca, atunci când nu aveți loc la masa deciziilor, unde sunt numai bărbați, să vă aduceți singure un scaun, eventual chiar unul pliant! Mă bucur sincer că, prin ce faceți în ultima vreme, ne obligați pe noi, bărbații care suntem vremelnic decidenți politici, să construim o altă masă. O masă mai mare, mai primitoare și mai echitabilă, în care să nu existe femei și bărbați. O masă la care să fie doar parteneri egali în realizarea unor politici sociale și economice vitale pentru dezvoltarea României!

Ați văzut deja, în mine aveți un aliat! Aveți toată susținerea mea, nu doar pentru că sunt un om de stânga, ci, mai ales, din experiența mea de lucru cu femeile în administrație și politică. Știu că, atunci când tratezi cu respect și acorzi încredere, răspunsul și mai ales rezultatele muncii sunt impresionante! De aceea, știu că am luat decizia corectă atunci când am propus ca, în fruntea listei de la alegerile europarlamentare a PSD și PNL să fie o femeie cu o carieră solidă, construită în afara lumii politice!

Chiar dacă sunt, cu siguranță, mulți cărora asta li se pare un moft, eu cred cu tărie că este un semnal important pentru România. Este un pas concret pentru un viitor în care egalitatea de gen și de șanse să nu mai fie deziderate, ci realități!

Și avem toate motivele să fim optimiști. Zilele trecute citeam o analiză potrivit căreia România are cele mai mici diferențe salariale din Uniunea Europeană între bărbați și femei. De doar 4,5%! Aceasta este calea de urmat pentru a avea o societate mai dreaptă și mai echilibrată, în care coeziunea socială să reprezinte o valoare fundamentală.

Femeile, catalizator al societății

Ca lider al unui partid de stânga, sunt convins că femeile sunt un catalizator social inepuizabil. Iar dumneavoastră, femeile din această sală, sunteți un model de excelență în afaceri. În același timp, însă, sunteți un model și pentru implicarea în cauze sociale importante, precum sănătatea și educația.

Iar cel mai relevant exemplu este programul CONAF, „Pactul pentru tineri”, una dintre cele mai ample și mai serioase inițiative privind reducerea abandonului școlar din România. Este un program atât de bine construit încât ați obligat, practic, Guvernul României să devină partener al proiectului astfel încât să luptăm împreună pentru ca toți copiii să meargă la școală!

Vă felicit din tot sufletul pentru asta și vă asigur în continuare de sprijinul meu și vă aplaud din toată inima!

Este încă o dovadă că, în firmele fondate de femei, există mai multă empatie față de angajați și față de problemele acestora, dincolo de profesie, din viața de zi cu zi. Mai multă empatie față de adevăratele probleme ale României!

Închei, cu vorbele uneia dintre primele femei ajunse la conducerea marilor companii americane de tehnologie, dominate până atunci de bărbați: în viitor, nu vor mai fi femei lider. Vor fi doar lideri!

Vă mulțumesc și vă admir pentru tot ceea ce faceți zi de zi, atât în companiile dumneavoastră, cât și în proiectele sociale derulate. Așa arată adevărații lideri de care România are nevoie!”, a spus Marcel Ciolacu.