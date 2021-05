Marius Șumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali: 'Am rezolvat, am bătut palma, deci Şumudică va fi antrenor'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat, miercuri, că Marius Şumudică va fi antrenorul echipei, din sezonul viitor, după ce Anton Petrea a refuzat să continue.

"Toni Petrea nu a mai vrut să stea. I-am dat timp să se răzgândească, azi a zis că nu se răzgândeşte şi atunci am luat legătura cu Şumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Şumudică va fi antrenor. Peste două săptămâni, când încep pregătirea", a declarat Becali, la DigiSport.

Totuși, Șumudică a spus că nu a semnat și că se mai gândește.

Marius Şumudică, 50 de ani, a antrenat în acest sezon în Turcia, echipele Gaziantep FK şi Rizespor.