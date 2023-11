Meciul Hermannstadt-Poli Iaşi: Leo Grozavu - Nu reuşim să câştigăm, dar important e că nu pierdem

Leo Grozavu, antrenorul echipei Poli Iaşi, crede că echipa sa a reuşit un rezultat bun la Sibiu, vineri seara, 0-0 cu FC Hermannstadt, dar este conştient că urmează două meciuri grele pentru ieşeni, potrivit news.ro.

„Un meci echilibrat. Prima repriză a fost a Sibiului, în a doua repriză noi am fost ceva mai insistenţi, chiar dacă nu am controlat jocul, dar am ratat mai mult. Sigur, s-a mai întors norocul şi cu faţa spre noi. Acum am avut şansă. La acea fază de final nu am văzut ce s-a întâmplat. Dacă VAR-ul a văzut penalti, s-a dat penalti. Bine că nu s-a marcat. Până la urmă rezultatul final ne dă bucurie tuturor, uităm de ţipete, de strigăte. Dacă facem o paralelă cu turul campionatului, după două etape aveam zero puncte, acum avem două puncte. Nu reuşim să câştigăm, dar important e că nu pierdem”, a declarat Leo Grozavu.

Echipa FC Hermannstadt a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Poli Iaşi, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Gazdele au ratat un penalti în minutul 90+4.