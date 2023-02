Meciul Leipzig - Manchester City: Guardiola - V-aţi aşteptat la o partidă amicală?

Antrenorul echipei Manchester City, Josep Guardiola, a declarat, miercuri seară, că meciul cu RB Leipzig, din turul optimilor Ligii Campionilor, a fost foarte greu, subliniind că nu se aştepta la o victorie cu 4-0, potrivit news.ro.

"V-aţi asteptat la un meci amical? Vorbim de o competiţie în care sunt echipe mari rămase în urmă în faza grupelor. Este foarte greu şi ştiam asta. Sunt patru meciuri în zece zile. Suntem o echipă bună şi vom face în continuare lucruri bune. Dacă oamenii se aşteaptă să câştigăm cu 4-0, îmi pare rău, dar nu am reuşit să facem acest lucru", a declarat Guardiola.

La rândul său, antrenorul formaţiei Leipzig, Marco Rose, a declarat că la acest meci posesia balonului a fost importantă. "Au fost două reprize foarte diferite. În prima repriză nu am fost acolo, am fost prea pasivi. Apoi am realizat ceea ce am sperat jucând la nivel de Champions League, pe picior de egalitate cu Manchester City. Ştim ce să nu facem. Posesia este cheia, nu le place să urmărească mingea",a afirmat Rose.

Formaţiile Leipzig (Germania) şi Manchester City (Anglia) au remizat, scor 1-1, miercuri seară, în turul optimilor Ligii Campionilor. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 27, prin Mahrez. Leipzig a egalat în minutul 70, prin Gvardiol.