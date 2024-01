Medic de familie: Pot să înţeleg disperarea unei mame al cărui copil face febră mare care nu cedează repede la tratament

Medicul de familie Evelyn Cristescu a afirmat, marţi, la Medika TV, că poate înţelege disperarea unei mame al cărui copil face febră mare care nu cedează repede la tratament, dar a precizat că a suna medicul de familie indiferent de oră nu rezolvă situaţia. Ea a precizat că cel mai adesea acesta te va îndruma să mergi la camera de gardă, potrivit news.ro

“Eu pot să înţeleg şi cred că în marea noastră majoritate înţelegem disperarea unei mame al cărui copil face febră mare, care nu cedează repede la tratament antitermic. De aia există camerele de gardă şi există centrele de permanenţă. Pus mâna pe telefon la indiferent ce oră şi sunat la medicul de familie, nu rezolvă. Cel mai adesea medicul de familie de acasă de la el mai mult decât să te îndrume să te duci la camera de gardă sau la centrul de permanenţă, nu prea poate să facă. Aşadar, singurul lucru pe care îl obţii este că îl deranjezi şi pe omul ăla în caz că îţi răspunde la telefon şi că te încarci şi tu negativ în caz că nu-ţi răspunde la telefon”, a declarat Evelyn Cristescu.

Ea a fost întrebată când un părinte trebuie să ia decizia să meargă cu copilul care a făcut febră la camera de gardă.

“Primul lucru este că ne adresăm medicului de familie. Nu neapărat urgent, acum, la ora 8 seara, copilul are febră 39 şi asta înseamnă că eu mă apuc şi îl îmbrac şi plec cu el pe drum. Nu. Primul gest pe care îl am de făcut este să-i scad febra, să-i curăţ căile respiratorii, să îl urmăresc un pic. Sunt gesturi minime pe care le pot face acasă, aşteptând să se facă dimineaţă şi să pot să telefonez la medicul de familie. Cel mai adesea sunt suficiente. Dacă totuşi temperatura este foarte înaltă, nu scade, copilul este foarte mic, are dificultăţi de respiraţie sigur că am să mă îndrept către un medic atunci când apar aceste probleme. Dar temperatura foarte înaltă înseamnă 39 - 40, nu înseamnă 38, niciodată nu înseamnă o temperatură foarte înaltă. Dificultăţile de respiraţie sunt dificultăţi de respiraţie reale, nu acelea determinate de faptul că are obstrucţie nazală şi că eu nu i-am curăţat nasul. Nu e în regulă să mă duc la spital cu copilul să-i sufle cineva nasul. Asta pot să fac şi eu acasă. Adică ar trebui să pot să fac şi eu acasă”, a explicat medicul de familie.