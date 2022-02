Mihai Pintilii, după egalul cu U Craiova: 'Suntem vinovaţi toţi, suntem o echipă şi trebuie să ne asumăm'

Mihai Pintilii a declarat, duminică seară, după remiza înregistrată de FCSB în meciul cu U Craiova 1948, scor 2-2, că este dezamăgit, deoarece formaţia bucureşteană a avut ocazia de a se apropia de liderul CFR Cluj în privinţa numărului de puncte.

“Dezamăgit mai mult. Am avut o şansă. Am avut şi ocazii foarte clare, dar când nu marchezi e foarte greu. Atunci când un marchezi, ai patru ocazii clare în prima repriză.. Din păcate un singur contraatac şi ne-au dat gol. Ne-am bucurat că am luat un punct până la urmă. Sunt dezamăgit. Ne creăm ocazii dar la final tot la opt puncte suntem de CFR. Suntem vinovaţi toţi, suntem o echipă şi trebuie să ne asumăm. Ne pare rău că n-a fost cu noi Toni Petrea, dar am ţinut legătura, am vorbit la telefon”, a spus Pintilii la posturile care transmit Liga 1, relatează News.ro.

Formaţia FCSB a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, arbitrat de Istvan Kovacs.

Au marcat Bălan ’41 şi Baeten ’75 pentru craioveni, respectiv Oaidă ’66 şi Keşeru ‘90+2 (penalti) pentru FCSB.

În minutul 90+6, de la FCSB a fost eliminat Cristea, el primind al doilea cartonaş galben.

Echipa FCSB a fost condusă de pe bancă de Mihai Pintilii, Anton Petrea fiind infectat cu coronavirus.