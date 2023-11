Ministrul Sănătăţii - împotriva demersului Colegiului Medicilor referitor la expertizele medico-legale în cazul malpraxisului

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, s-a declarat, luni, împotriva demersului Colegiului Medicilor referitor la expertizele medico-legale în cazul malpraxisului.

"E o propunere de modificare a legislaţiei. Mie îmi pare rău că această propunere de modificare a legislaţiei nu a fost nici transparentă, Ministerul Sănătăţii nu a fost consultat în niciun fel, ca să rezolve astfel de problemă şi să vii într-adevăr în sprijinul medicilor. Cred că trebuie transparenţă şi reprezentativitate în consultări. Domnul preşedinte al Colegiului Medicilor are o poziţie, o respect, este poziţia dânsului. Noi însă trebuie să apărăm dreptul de liberă practică al medicilor, care nu trebuie să fie împovăraţi cu sarcini financiare, care să îi aducă în situaţia să muncească ca să îşi plătească asigurările şi ca să-şi poată obţină dreptul de liberă practică. Noi vom fi împotriva unui astfel de demers. Vom sprijini demersurile care într-adevăr protejează deopotrivă medicii, dar şi pacienţi", a spus Rafila, la finalul unei conferinţe de presă a Organizaţiei "Salvaţi Copiii".

În altă ordine de idei, ministrul Sănătăţii a adresat un apel către angajaţii direcţiilor de sănătate publică pentru desfăşurarea "în mod normal" a activităţii în această perioadă de sfârşit de an.

"Noi încă de la începutul săptămânii trecute ne-am întâlnit cu organizaţiile sindicale care reprezintă angajaţii direcţiilor de sănătate publică. Au existat mai multe runde de negocieri, mai exact trei până în momentul de faţă. Am elaborat împreună un document care să permită într-un viitor previzibil rezolvarea problemelor salariale. Rugămintea mea este ca ei să desfăşoare în mod normal activitatea, mai ales în această perioadă de sfârşit de an, încât starea de sănătate a populaţie să fie protejată. Îi încredinţez că tot ce îmi stă în putinţă în calitatea mea de ministru al Sănătăţii voi face. Din acest motiv am şi avut aceste întâlniri încă din primele momente. Rămâne de văzut şi un calendar al modului de satisfacere a acestor revendicări. Şi acest lucru este important, pentru că, ştiţi bine, acum, la sfârşit de an, ne găsim şi într-o anumită presiune, ca şi ţară, în ceea ce priveşte limitarea deficitului bugetar", a precizat Rafila.

Referitor la dosarul DNA privind vaccinurile COVID, Alexandru Rafila a subliniat că nu are de reproşat nimănui nimic.

"Eu nu am de reproşat nimănui nimic. Nu facem decât să ne facem datoria, punem la dispoziţia organelor de cercetare penală toate documentele care există la Ministerul Sănătăţii, Cred că orice fel de comentarii până la finalizarea anchetei penale sunt de prisos", a spus ministrul.