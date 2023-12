Moldova are sanse mari de aderare la UE. Eugen Tomac, despre decizia Consiliului European de a incepe negocierile in decembrie: Exista o deschidere mare

La data de 15 decembrie va avea loc sedinta Consiliului European de la Bruxelles, in cadrul careia se va discuta despre inceperea negocierilor de aderare a Moldovei si Ucrainei la Uniunea Europeana. Europarlamentarul Eugen Tomac sustine ca Europa nu are nicio obiectie fata de Moldova pana acum si ca sansele tarii noastre de a primi un raspuns favorabil din partea tarilor UE este foarte mare. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii In Profunzime de la Pro TV Chișinău.

Eugen TOMAC, EUROPARLAMENTAR: „Ce trebuie sa stie cetatenii Republicii Moldova este ca, la nivel european, exista o deschidere fara precedent. Ea a fost confirmata si anul trecut, prin summitul Comunitatii Politice Europene, prin toate deciziile pe care le-a luat Uniunea Europeana.”

In acelasi timp, este bine sa se tina cont de faptul ca decizia de incepere a negocierilor de aderare a Moldovei la UE nu este o decizie individuala si ca este nevoie de acordul tuturor statelor, pentru ca procesul sa inceapa.

„Atunci cand discutam despre decizii ce privesc extinderea UE, ele vizeaza unanimitatea tuturor statelor membre si evident ca in UE vorbim despre 27 de tari, 27 de opinii, 27 de guverne si, din acest punct de vedere, sigur ca nimic nu este garantat niciodata si oricand pot aparea surprize, dar, in momentul de fata, nu exista la nivel european nicio tara care sa aiba vreo obiectie fata de Republica Moldova. Ba din contra, exista aprecieri la cel mai inalt nivel si o deschidere fara precedent”, a mai declarat europarlamentarul in cadrul emisiunii In Profunzime.

Ungaria ar putea juca un rol important la sedinta din decembrie. Aceasta a manifestat o atitudine reticenta cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV AL INSTITUTULUI PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: „Vorbind de decizia din decembrie, este prematur sa tragem concluzii cu privire la pozitia Ungariei. Stim deja pozitia Ungariei, in acelasi timp stim ca exista eforturi si la nivel european, dar si la nivelul Ucrainei de a dialoga cu Ungaria pentru a obtine un raspuns favorabil. O saptamana jumate in urma, la Budapesta a mers si presedintele Consiliui European, Charles Michel, pentru a pregati sedinta din decembrie.”

Cu toate acestea, Iulian Groza sustine ca istoricul Uniunii Europene in rezolvarea unor astfel de cazuri arata ca ne putem astepta la rezultate pozitive: „La nivelul UE exista cultura compromisului, cultura punerii in capul mesei a intereselor comune si, in pofida unei abordari diferite a Ungariei, Ungaria nu se opune extinderii europene, nu se opune oferirii urmatoarei etape pentru Ucraina, lucru confirmat si cand vine vorba de Republica Moldova. Republica Moldova, spre deosebire de Ucraina, avem un avantaj in sensul in care am reusit, ca si tara, pe parcursul ultimilor ani sa construim relatii bilaterale foarte bune cu toate statele membre ale UE, inclusiv cu cele care au o pozitie diferita.”

Franta, Germania si alte tari din Europa „incearca sa inteleaga logica argumentarii acestei pozitionari politice din partea Ungariei” si sa influenteze decizia acestei tari in favoare Ucrainei si a Moldovei, a mai spus Groza.

„Sedinta din decembrie este una foarte importanta pentru mai multe domenii care vizeaza politicile europene. Vom avea o discutie privind bugetul revizuit al Uniunii Europene pentru anii urmatori. Este o decizie importanta privind facilitatea pentru Ucraina”, sustine directorul Institutului pentru Politici si Reforme Europene.