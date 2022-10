Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, revine cu explicații: 'În aproape 30 de ani de muncă, nu am întâlnit niciodată o asemenea situație'

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a postat astăzi un mesaj pe Instagram, despre scandalul de dopaj în care este implicată sportiva. Inițial, antrenorul a refuzat să comenteze cazul, iar ulterior a transmis, într-un mesaj scurt, că este alături de Simona.

„Salutări, tuturor. În primul rând, vreau să spun că echipa noastră este în stare de șoc încă de când Simona ne-a informat în legătură cu testul doping de la US Open. În aproape 30 de ani de muncă, în care am lucrat cu sute de sportivi profesioniști, nu am întâlnit niciodată o asemenea situație.

Apreciez că mulți dintre oamenii din tenis care au lucrat cu Simona sau care o cunosc personal au vorbit. Vreau să le mulțumesc acestor oameni pentru că au exprimat puternic, într-un moment atât de important, că Simona este o femeie de valoare. Cuvintele lor formează un mesaj puternic, cu care sunt de acord.

De când Simona a fost testată pozitiv, am preferat să rămân tăcut. Prioritatea mea a fost să-mi canalizez toate energiile pentru a o ajuta și a o susține în demersul de a demonstra adevărul zi de zi.

Știind-o pe Simona atât de bine, pot să asigur că e un model în ceea ce privește integritatea. Este complet împotriva oricărei forme de doping și știu că nici măcar nu i-a trecut în minte vreodată să ia o substanță interzisă. Am încredere în ea 100%.

Împreună, vom lupta să demontrăm adevărul”, scrie antrenorul, pe Instagram.

Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022. Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. Jucătoarea noastră a fost informată de testul pozitiv pe 7 octombrie.