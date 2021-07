Naționala de fotbal a României a revenit de la Jocurile Olimpice după un drum de 30 de ore

Lotul echipei de fotbal a României a revenit vineri dimineaţa la Bucureşti, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după un drum de aproximativ 30 de ore, care a presupus şi o escală la Istanbul, potrivit agerpres.ro.

Jucătorii antrenaţi de Mirel Rădoi au fost aşteptaţi cu flori la Aeroportul Henri Coandă, de către reprezentanţi ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Lotul echipei de fotbal a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost format din 18 jucători + 4 rezerve: portari - Marian Mihai Aioani, Mihai Maximilian Popa, Ştefan Târnovanu; fundaşi - Tudor Cristian Băluţă, Radu Ştefăniţă Boboc, Andrei Chindriş, Virgil Eugen Ghiţă, Andrei Florin Raţiu, Florin Ştefan, Alexandru Ştefan Paşcanu, Ricardo Florin Grigore; mijlocaşi - Mihai Alexandru Dobre, Ion Gheorghe, Marius Mihai Marin, Ronaldo Deaconu, Eduard Marian Florescu, Antonio Sefer, Virgil Andrei Ciobanu, Marco Alexandru Dulca; atacanţi - Andrei Sîntean, George Dănuţ Ganea, Valentin Gheorghe; antrenori: Mirel Matei Rădoi, Constantin Nicolae Dică, Florin Constantinovici Schreiber, Leontin Toader.

Jucătorii şi antrenorii lotului României nu au dorit să facă declaraţii la Aeroportul Henri Coandă, mulţi dintre ei alegând să transmită mesaje după eliminarea din turneul de fotbal de la JO 2020 prin intermediul reţelelor sociale.

"Am încheiat o aventură frumoasă în seara asta. O aventura începută în Liechtenstein şi terminată peste 4 ani în Japonia. O aventură la care doar noi am îndrăznit sa visăm iar după multă muncă şi sacrificii visele au devenit realitate. Orice ar spune lumea eu sunt mândru ca am reuşit sa reprezint România la Jocurile Olimpice!", a scris jucătorul Alex Paşcanu, pe pagina sa de Instagram.

Căpitanul echipei, Marius Marin, a mulţumit la modul ironic celor 15% dintre românii care au susţinut echipa naţională la Jocurile Olimpice până la final: "30 de zile închişi, doar antrenamente şi o camera de hotel, cu multe sacrificii şi speranţe am luptat pentru România!!! Mulţumim celor 15% din români care au fost alături de noi până la ultimul fluier!!! Felicitări băieţi, sunt mândru de voi şi am avut onoarea să vă reprezint ca şi căpitan".

Marco Dulca, de la Chindia Târgovişte, a afirmat că România a ieşit cu capul sus din competiţia supremă.

"Mă bucur că am avut ocazia să reprezint echipa naţională la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 ani. Uneori nu se termină aşa cum îţi doreşti dar ieşim cu capul sus din această competiţie. Hai România!", a scris Dulca pe Instagram.

Fundaşul Florin Ştefan, liber de contract după ce a jucat la Sepsi OSK Sf. Gheorghe, s-a arătat mândru că a putut face parte din lotul olimpic al României: "Mă bucur enorm că am avut şansa să fac parte din lotul olimpic al României! Bucuria mea ar fi fost deplină dacă reuşeam mai mult, însă am dat în fiecare minut jucat tot ce am putut! Ce s-a văzut pe teren a avut în spate munca noastră de la 7-8 ani, plăcerea de a juca fotbal, presiunea de a face faţă aşteptărilor. Poate pentru mulţi nu a fost suficient, poate nici pentru noi, însă un lucru contează şi anume curajul de a merge mai departe. Ceea ce am demonstrat noi ridicându-ne după o înfrângere. Succesul nu este definitiv, iar înfrângerea nu este totală. Suntem un grup unit, de care sunt mândru".

Selecţionata României a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, după ce a terminat la egalitate cu Noua Zeelandă, 0-0, miercuri, la Sapporo, în ultimul său meci din Grupa B.

Tricolorii erau obligaţi să câştige pentru a se califica mai departe, după 1-0 cu Honduras şi 0-4 cu Coreea de Sud, dar nu au reuşit acest lucru, în faţa unei echipe foarte bine organizate şi superioară din punct de vedere fizic.

Selecţionata de fotbal a României a revenit la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani, încheind participarea pe locul al treilea în grupă, la egalitate cu Noua Zeelandă, dar având un golaveraj mai slab.