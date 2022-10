'Negustorii de gheaţă' a câştigat Trofeul Animesc la cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Animaţie

Scurtmetrajul "Negustorii de gheaţă" / "Ice Merchants", regia Joao Gonzales, a fost desemnat câştigătorul Trofeului Animest la cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Animaţie, potrivit paginii de Facebook a evenimentului.

"Un tată şi fiul său sar cu paraşuta din casa lor rece şi ameţitoare, cocoţată pe o stâncă, pentru a merge în satul de la poale unde vând gheaţa pe care o produc zilnic", se arată în descrierea peliculei.

Gala de premiere a avut loc sâmbătă seară, la Cinema Elvire Popescu din Capitală.

În cadrul galei au mai fost acordate distincţiile:

* Best Anidoc - "Once There Was a Sea...", regia Joanna Kozuch

* Menţiune personală specială - "Miracasas", regia Raphaelle Stolz

* Menţiune personală specială - "Sierra", regia Sander Joon

* Menţiune specială pentru scurtmetraj - "The Garbage man", regia Laura Goncalves

* Cel mai bun film studenţesc - "Patient's Mind", regia Zhiheng Wang

* Menţiune specială pentru film studenţesc - "Girl in the Water", regia Shi-Rou Huang

* Cel mai bun film de lungmetraj - "Nayola", regia Jose Miquel Ribeiro

* Menţiune specială pentru film de lungmetraj - "My Love Affair With Marriage", regia Signe Baumane

* Cel mai bun film românesc - "Sasha", regia Serghei Chiviriga

* Menţiune specială pentru film românesc - "Glass Fingers", regia Alina Gheorghe

* Cel mai bun videoclip - "'Be Gone' Knivesrain", regia Sijia Luo

* Menţiune specială pentru videoclip - "'Pulse at the Centre of Being' Max Cooper", regia Tsz-wing Ho

* Menţiune specială pentru videoclip - "'Teeth Agape' Tanya Tagaq", regia David Seitz

* Cel mai bun film VR - "Thank You For Sharing Your World", regia Yu Sakudo

* Menţiune specială pentru film VR - "Surfacing", regia Rossella Schillaci

* Premiul Publicului - "Suruaika", regia Vlad Ilicevici, Radu C. Pop

* Rise&Shine Animation Pitch Prize - "Horse in a Swansea", Maria Brudaşcă

* Câştigător la seniori Incubatorul de Animaţie - Alex Moldovan

* Câştigător la juniori Incubatorul de Animaţie - Rigby Matei

* Menţiune specială la juniori Incubatorul de Animaţie - Marta Creţu

* Cel mai bun scurtmetraj pentru copii (Minimest) - ''The Child and The Goose", regia Jade Chastan, Alice Failla, Jerome Ginesta, Justine Hermetz, Sophie Lafleur, Vincent Lenne

Juriile celei de-a 17-a ediţii a Festivalului Animest i-a avut în componenţă pe Abi Feijó (Portugalia), Balázs Turai (Ungaria), Ioana Nicoară (România) - Competiţie scurtmetraj şi filme realizate de studenţi; Florence Miailhe (Franţa), Fernando Galrito (Portugalia), Frank Mosvold (Norvegia) - Competiţie lungmetraj şi competiţia românească; Oksana Kurmaz (Ucraina), Răzvan Exarhu (România), Saşa-Liviu Stoianovici (România) - Competiţie videoclip; Ioana Mischie, Răzvan Vasilache, Andreea Centea, Sabin Şerban - Competiţie VR; Matea Milić (Croaţia), Mirela Vlad (România), Pedro Serrazina (Portugalia) - Pitch, please!; Maia Ostafi, Robin Groves, Vladimir Călinoiu - Minimest.

Cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim'est a început pe 7 octombrie şi se încheie duminică, 16 octombrie. Evenimentele şi proiecţiile din cadrul festivalului s-au desfăşurat în şapte spaţii din Bucureşti - Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Instituto Cervantes, Arthub, Refugiu Urban, CINETic şi UNATC "I. L. Caragiale''.

Festivalul Anim'est este un proiect al Asociaţiei Animest, cofinanţat de Programul MEDIA al Uniunii Europene, Centrul Naţional al Cinematografiei, Institutul Cultural Român, cu sprijinul Goethe Institut şi Studioset.