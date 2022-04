Nicolae Ciucă e sătul de scandaluri și atacuri: Nu susţin populismul şi gâlceava

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost întrebat, la finalul Congresului extraordinar al PNL, la ce s-a referit fostul lider liberal, Florin Cîţu, când a spus că nu susţine populismul, dacă nu cumva aceasta făcea referire la pachetul de măsuri ce urmează să fie anunţat luni, în urma unei şedinţa a coaliţiei de guvernare, Ciucă răspunzând că nici el nu susţine populismul şi gâlceava.

Nicolae Ciucă a declarat că în pachetul de măsuri ce va fi anunţat luni nu poate fi vorba de populism. ”Şi eu am spus acelaşi lucru, că nu susţin populismul şi gâlceava. Despre măsuile ce urmează să de definitivăm în coaliţia de mâine, nici nu încape vorba să fie populism, ci măsuri pentru a asigura funcţionarea economiei, pentru a proteja locurile de muncă şi pentru a proteja cetăţenii români”, a declarat Nicolae Ciucă.

Fostul preşedinte al PNL, Florin Cîţu, a declarat că nu a fost ”confortabil” în privinţa alianţei cu PSD şi că atunci când s-a format această alianţă a avut un instinct că aceasta nu va funcţiona. Cîţu a adăugat că regretă că nu s-a retras atunci. ”Când a venit acea alianţă am avut dublii, am avut un instinct, trebuia să mă retrag atunci, ăsta e regretul meu, că nu m-am retras atunci. După aceea m-am opus la măsuri populiste şi le-am spus că, dacă luăm aceste măsuri, ajungem în situaţia în care suntem acum, inflaţie mare, dobânzi mari. Am un regret că nu m-am dat la o pare. Am avut un instinct clar că nu va funcţiona. Se vede clar că am avut dreptate şi instinctul meu era corect”, a declarat Florin Cîţu.