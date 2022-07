Organizatorii Berlinalei consideră 'şocantă' arestarea în Iran a câştigătorului Ursului de Aur din 2020

Organizatorii Berlinalei au făcut apel sâmbătă la eliberarea câştigătorului premiului Ursul de Aur din 2020 pentru cel mai bun film, Mohammad Rasoulof şi a colegului său, după arestarea lor în Iran ca urmare a unui protest iniţiat pe reţelele sociale, informează agenţia DPA.

"Este şocant că artiştii sunt încarceraţi pentru opoziţia lor paşnică faţă de violenţă", au declarat pentru DPA Mariette Rissenbeek şi Carlo Chatrian, aflaţi la conducerea Berlinalei. Ei au solicitat autorităţilor iraniene să-i elibereze imediat pe cei doi regizori, potrivit Agerpres.

Rasoulof şi Mostafa Al-Ahmad au fost arestaţi sub acuzaţia de incitare a populaţiei. Autorităţile judiciare au susţinut că ei au pus în pericol ordinea publică în urma unui apel împotriva violenţei şi, de asemenea, că au colaborat în acest sens cu oponenţii regimului, conform agenţiei de ştiri de stat a Iranului, IRNA.

Cineastul premiat cu Ursul de Aur şi Al-Ahmad, susţinuţi de alte personalităţi din industria filmului iranian, ar fi iniţiat hashtag-ul #put_your_gun_down, îndemnând poliţia să pună capăt violenţei.

Prăbuşirea mortală a unui mall din sud-vestul Iranului, în luna mai, a declanşat proteste care au fost reprimate violent de poliţie şi de forţele de securitate.

Rasoulof, în vârstă de 49 de ani, care a câştigat Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin din 2020 pentru filmul său "There is No Evil", este considerat o voce critică la adresa regimului din ţara sa. În ciuda faptului că mulţi ani i-a fost interzis să lucreze, el a reuşit mereu să facă filme. Regizorul locuieşte la Teheran şi la Hamburg.