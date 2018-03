PNL, despre proiectul 'Fără penali în funcţii publice' lansat de USR: 'PNL a avut multe iniţiative de tipul acesta'

Deputatul PNL Gabriel Andronache a declarat joi că liberalii au avut mai multe iniţiative asemănătoare celei a USR "Fără penali în funcţii publice", dar toate au fost respinse de majoritatea parlamentară, informează Agerpres.

"PNL a avut multe iniţiative de tipul acesta. Din nefericire, toate au fost respinse de majoritatea parlamentară. Vă reamintesc că ultima dintre aceste iniţiative a primit raport de respingere de către Comisia juridică în urmă cu câteva săptămâni. Reglementarea conţinea exact ce propun şi colegii de la USR, anume ca persoanele condamnate să nu mai aibă acces în funcţii publice şi în mod special în Parlament şi în alte structuri extrem de importante pentru buna funcţionare a ţării", a precizat Andronache la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are de iniţiativa USR "Fără penali în funcţii publice".El a adăugat că din perspectivă juridică, orice iniţiativă cetăţenească - una de tipul celei prin care se doreşte implementarea regulii 'Fără penali în funcţii publice' - este egală, ca forţă, cu o iniţiativă legislativă a unui parlamentar sau cu un proiect de lege depus de Guvernul României.Grupul Iniţiativa cetăţenească "Fără Penali în funcţii publice" a lansat, joi, campania de strângere de semnături în scopul interzicerii, printr-o reglementare în acest sens în Constituţie, persoanelor condamnate penal şi care nu s-au reabilitat să candideze pentru funcţii publice.''Este o iniţiativă cetăţenească pornită de Uniunea Salvaţi România, alături de Forumul Democrat al Germanilor din România şi Rezistenţa. Este o inţiativă care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 22 martie. Pe data de 31 (n.r. - martie), sâmbătă, vom fi cu toţii în stradă, avem modele de liste de semnături şi din acest moment, timp de şase luni, invităm cetăţenii României să semneze această iniţiativă. Ne dorim ca România să nu mai trebuiască să trăiască ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, în care tema a fost justiţia, pentru că era o temă personală a domnului Liviu Dragnea şi a câtorva domni dimprejurul său", a precizat preşedintele USR, Dan Barna, la o conferinţă de presă.El a adăugat că este "inadmisibil" pentru un stat european să aibă ca temă principală de dezbatere, "timp de un an şi jumătate, abuzul şi atacul pe legile Justiţiei din cauza unor interese personale"."Din această perspectivă, noi considerăm că dacă vom avea în Constituţie o reglementare foarte clară care va împiedica pe viitor să avem persoane condamnate penal sau care suferă urmările unei condamnări penale în funcţii publice, poate vom reuşi cu toţii să discutăm despre spitale regionale, autostrăzi sau despre aşteptata şi necesara reformă în administraţie", a afirmat Barna.