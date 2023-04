'Pregătit să intre şi să facă ceea ce trebuie'. Ultimele declarații al avocatei în care Trump își pune speranțele

Avocatul Alina Habba, care îl reprezintă pe Donald Trump în mai multe chestiuni civile, a petrecut marţi timp cu fostul preşedinte la New York şi a declarat: "Este bine dispus. Sincer, este aşa cum ar trebui să fie în mod normal. Este pregătit să intre şi să facă ceea ce trebuie să facă mâine", a spus ea. Fostul preşedinte Donald Trump s-a întâlnit cu avocaţii săi Susan Necheles şi Joe Tacopina la Trump Tower după ce a ajuns luni la New York, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu întâlnirea, citat de news.ro.

Habba - care a apărut în emisiunea "Jesse Watters" de la Fox News - a fost întrebat despre "planul de joc" pentru apariţia lui Trump la tribunalul din Manhattan, marţi, şi a spus: "Totul este planificat".

Ea a adăugat: "Cu excepţia unor surprize, cred că ar trebui să fie fără probleme. Încercăm să ne coordonăm şi să cooperăm cu toată lumea pentru a ne asigura că nu există probleme".

Habba nu crede că procesul va fi corect

În ceea ce priveşte posibilitatea ca Trump să aibă parte de un proces corect în Manhattan, Habba a spus: "Nu, nu. Cred că este foarte dificil. Mi-ar plăcea să am încredere în acest stat, dar am practicat pentru el acum câţiva ani şi am mers la tribunal în New York de câţiva ani şi pot să vă spun că nu este acelaşi lucru cu a reprezenta pe oricine altcineva."

Nu este clar dacă cel mai nou membru al echipei juridice a lui Trump din New York, Todd Blanche, a participat la întâlnire.

Se aşteaptă ca Trump să fie pus sub acuzare marţi.