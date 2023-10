Prezent la un dineu cu susținători ai drepturilor LGBTQ, Joe Biden condamnă antisemitismul şi islamofobia

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a susţinut sâmbătă un discurs în cadrul unui dineu al unui grup de susținători ai drepturilor LGBTQ din Washington, scrie Rador Radio România.

În cadrul discursului, Joe Biden a denunţat antisemitismul și islamofobia, în contextul războiului dintre Israel și Hamas. "În urmă cu o săptămână am văzut cum ura s-a manifestat într-un alt mod, prin cel mai grav masacru împotriva evreilor de la Holocaust încoace", a declarat Joe Biden, adresându-se organizației Human Rights Campaign. "Peste 1.300 de vieți nevinovate au fost pierdute în Israel, printre care cel puțin 27 de americani. În plus, copii, dar și bunici deopotrivă răpiți, sunt ținuți ostatici de Hamas" a mai spus Joe Biden.

Președintele SUA a abordat, de asemenea, situația din Gaza, pe care a descris-o ca fiind o "criză umanitară". "Familii palestiniene nevinovate - și marea majoritate nu au nimic de-a face cu Hamas - sunt folosite ca scuturi umane", a spus Joe Biden şi a calificat atacurile grupării Hamas ca fiind un semnal de alarmă că "ura se ascunde sub pietre până când se suflă puțin oxigen dedesubt şi o scoate la iveală", adăugând că istoria ne-a învățat în mod repetat că "antisemitismul, islamofobia, homofobia, transfobia - toate sunt legate între ele". "Ura față de un grup lăsată fără răspuns deschide ușa pentru mai multă ură față de mai multe grupuri, mai des, mai ușor", a subliniat Joe Biden, adăugând că "antidotul urii este iubirea" și că "tăcerea este complicitate".