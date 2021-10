Primul HUB socio-cultural Antidrog

Federatia Neguvernamentala Antidrog prin programul "A NEW CONCEPT FOR COMMUNITY" a decis o noua abordare privind informarea asupra riscurilor asociate consumului de droguri, petrecerea timpului liber, educatie prin alimentatie, intr-un spatiu ce ofera o multitudine de solutii atat pentru tineri cat si parinti, anunță Gigel Lazăr, președintele Federației Neguvernamentale Antidrog.

”Spatiul spre care Federatia s-a orientat, ofera un platou ce poate fi amenajat pentru programele adresate copiilor prescolari si scolari in programul de informare timpurie, dar si informarii tinerilor parinti, deasemenea exista o sala ce poate fi amenajata ca si spatiu de prezentare/lansare de programe/proiecte in parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Sindicatele din invatamantul preuniversitar, Federatia Nationala a Asociatiilor De Parinti, platoul la care facem referire mai detine un alt spatiu ce dorim sa-l amenajam pentru petrecerea timpului liber pentru programul de sanatate prin alimentatie, o gradina pentru un concept de distractie nocturna adresat tinerilor 18-23 ani si un salon pentru diferite evenimente culturale.

Dorim sa demonstram prin noul concept ca ANTIDROG nu este un regim sever de viata, ANTIDROG este despre viata, despre distractie, emotii, trairi, cultura si responsabilitate in comunitate.

In acest sens, ne-am adresat Ministerul Tineretului și Sportului, domnului ministru Novak Carol Eduard si conducerii Salii Polivalente din Bucuresti pentru concesiunea/inchirierea spatiului din strada Piscului nr.10. Conceptul F.N.A. privind HUB-ul socio – cultural antidrog, este in concordanta cu abordarea Guvernul României si Ministerul Afacerilor Interne, Romania prin Agenția Națională Antidrog cu referire la Strategia Europeana Antidrog 2021-2025, adoptata de Consiliul European in 18 dec 2020, Planului de Actiune 2021-2025 adoptat de Comisia Europeana, Programului de Interes National al Guvernului Romanie.

Desi suntem intr-o perioada critica sub aspectul impactului economic generat de pandemie asupra finantatorilor si partenerilor nostri, am gasit resurse suficiente pentru amenajarea spatiilor expuse mai sus, pentru scopul propus si avem convingerea ca Ministerul Tineretului și Sportului avizator si responsabil cu aplicarea Strategiei Antidrog, cu care colaboram de 10 ani, va accepta propunerea noastra.”, a mai spus el.