Producătorul Al Burton, premiat cu Emmy, a murit

Producătorul Al Burton a murit, marți, la vârsta de 91 de ani, în orașul San Mateo din statul american California, lăsând în urmă o carieră de șase decenii, în care a contribuit la realizarea unor emisiuni precum "One Day at a Time" și "Silver Spoons", potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.

Pe parcursul vieții, Al Burton a colaborat cu scenaristul Norman Lear și a coordonat emisiuni precum "The Jeffersons", "Mary Hartman, Mary Hartman", "'Charles in Charge" și "Win Ben Stein's Money".

"Atunci când turbulenta Louise Lasser din «Mary Hartman» refuza să iasă din cabina de probă sau când vreun star adolescent dintr-un sitcom se răzvrătea, felul împăciuitor al lui Burton reușea să calmeze agitația din jur, să îi readucă pe actori pe platou și să producă în continuare bani", a declarat familia producătorului.

Talentul lui Burton de a găsi actori talentați a dus la ascensiunea unor vedete precum Leonardo DiCaprio, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Jimmy Kimmel, Ricky Schroder, Pamela Anderson, George Clooney, Valerie Bertinelli, Nicole Eggert și MacKenzie Phillips.

Alan Burton Goldstone s-a născut pe 9 aprilie 1928, în orașul Columbus din statul american Ohio și a urmat cursurile Universității Northwestern. În anul 1956, emisiunile realizate de el și dedicate tinerilor erau difuzate de patru din șapte posturi de televiuziune din Los Angeles. În anul 1957, a colaborat cu prezentatorul Johnny Carson pentru emisiunea de divertisment "Do You Trust Your Wife?". A produs aproximativ 500 de segmente pe parcursul a patru ani.

Ulterior, în anul 1970, a colaborat cu Lear pentru realizarea serialului "Mary Hartman, Mary Hartman". Al Burton a fost și cel care a inițiat concursul de frumusețe "Miss Teen-Age America Pageant". Pentru munca realizată în calitate de producător executiv al emisiunii "Win Ben Stein’s Money", Burton a fost onorat, în 1999, cu un premiu Emmy. Producătorul s-a retras din activitate în anul 2006.