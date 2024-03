Emilia Șercan câștigă războiul cu Academia de Poliție în instanță / Instituția obligată să-i pună la dispoziție mai multe documente privind tezele de doctorat

”Tocmai am câştigat, în mod definitiv, un nou proces pentru acces la informaţii de interes public deschis împotriva Academiei de Poliţie. Dosarul, care s-a încheiat azi cu victorie în instanţă, a fost deschis în februarie 2021. (...) Academia de Poliţie a refuzat să îmi pună la dispoziţie copii după toate referatele depuse de profesorii evaluatori din comisiile de susţinere a doctoratelor pentru toate tezele susţinute în instituţie. În primă fază, am pierdut procesul la Tribunalul Bucureşti, decizia arătând că judecătoarea nu a făcut diferenţa între concepte simple precum comisie de îndrumare, comisie de susţinere etc. Am câştigat fără emoţii la recurs, la Curtea de Apel, care a desfiinţat decizia din fond şi a decis rejudecarea cazului. Problema este că, din cauza unui judecător care nu şi-a făcut treaba cu atenţie – pentru că refuz să cred că acea judecătoare era analfabetă funcţional – acest dosar s-a lungit la trei ani”, a scris Emilia Şercan pe Facebook.