Războaiele au influențat tendințele în lumea pornografică: au explodat căutările pentru cuvinte precum 'militar' și 'uniformă' (platformă)

Platforma pentru adulți Pornhub a publicat tendințele anului 2023, în care a arătat ce au căutat în mod special cei care intră pe site.

Filmele după cuvântul „uniformă” au înregistrat o creștere a căutărilor cu 243% la nivel mondial. De asemenea, a crescut și numărul căutărilor pentru „uniformă militară", „uniformă de poliție" și „om în uniformă", care au depășit popularul „uniformă de servitoare" în anii precedenți.

Numărul căutărilor pentru cuvântul "soldat" a crescut cu 332%. În același timp, formluarea "soldat femeie" a ocupat locul cinci în popularitate, înaintea "soldat armată" și a "soldatului homosexual".

Dr. Lori Betito, terapeut sexual, explică faptul că oamenii sunt atrași de uniforme care simbolizează puterea, iar uniformele militarilor, poliției și pompierilor sunt, de asemenea, asociate cu eroismul, responsabilitatea, curajul și dorința de a ajuta oamenii. "Adăugați un pic de căldură uniformei și, pentru unii oameni, aveți partenerul perfect de fantezie", spune ea, potrivit Meduza.

Pornhub numește "adult" principala tendință a anului 2023. Categoria "MILF" a devenit a cincea categorie cea mai populară din întreaga lume, în timp ce categoria "matură" se află pe locul șapte.

Cea mai populară expresie din 2023 a fost cuvântul "hentai". După cum notează Pornhub, hentai a deținut primul loc în ceea ce privește căutările timp de trei ani la rând. Analiștii Pornhub atribuie acest lucru în parte popularității jocurilor video - cum ar fi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lansat la începutul acestui an - precum și popularității globale a anime-urilor.

Topul actrițelor

În clasamentul actrițelor, primul loc în popularitate, ca și acum un an, a fost luat de Abella Danger, al doilea - de Angela White. Actrița Eva Elfi a trecut pe locul trei de pe locul patru.

De unde provine traficul?

Pornhub a clasat, de asemenea, primele 20 de țări cu cel mai mare trafic (colectiv, acestea reprezintă 78,5% din tot traficul zilnic). Primul loc este ocupat de Statele Unite, al doilea de Filipine, iar al treilea de Franța. România nu se află în top 20.

1. Statele Unite

2. Filipine

3. Franța

4. Mexic

5. Marea Britanie

6. Japonia

7. Germania

8. Italia

9. Canada

10. Brazilia

11. Spania

12. Polonia

13. Australia

14. Ucraina

15. Olanda

16. Argentina

17. Columbia

18. Egipt

19. Chile

20. Suedia.