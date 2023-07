Război total între Twitter și Meta! Elon Musk îl acuză pe Mark Zuckerberg de înșelăciune

În timp ce Musk a scris că este bine cu concurența, el a spus clar că nu va tolera înșelarea. Remarcile miliardarului vin după ce avocatul Twitter Alex Spiro i-a trimis o scrisoare directorului Meta, Mark Zuckerberg, în care amenința cu acțiuni legale, conform cointelegraph.com.

NEWS: Twitter is threatening to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets and IP, as well as scraping of Twitter's data, in a cease-and-desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Spiro. pic.twitter.com/enWhnlYcAt