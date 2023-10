Recep Erdogan, atac dur împotriva SUA și a Occidentului pe tema războiului din Israel: 'Au pus combustibil pe foc!'

Președintele Turciei, Recep Erdogan, lansează un atac dur împotriva Occidentului în chestiunea războiului din Israel. Cu toate că nu-i nominalizează pe americani, el critică decizia acestora de a trimite portaviaone în regiune. Mesajul acestuia vine după ce marți, 17 octombrie, a acuzat direct Israelul de măcelul de la spitalul din Gaza.

„Apreciez Reuniunea Extraordinară a Comitetului Executiv al Organizației pentru Cooperare Islamică desfășurată la Jeddah, deoarece demonstrează în mod concret determinarea lumii islamice în fața opresiunii tot mai mari a Israelului, solidaritatea acestuia cu poporul palestinian și sprijinul său pentru cauza palestiniană.

Am depus eforturi intense încă din prima zi pentru a rezolva criza, care a început pe 7 octombrie și are riscul de a se extinde în toată regiunea noastră. Până acum, am avut discuții telefonice cu 18 lideri la nivel de șef de stat și guvern. În cooperare cu autoritățile egiptene, am livrat în regiune 3 avioane pline cu materiale de ajutor umanitar. Continuăm să întindem mâna noastră de ajutor oamenilor asupriți din Gaza, care trăiesc sub blocaj de 17 ani.

Cu toate acestea, eforturile noastre de a asigura pacea au fost perturbate de pași precum trimiterea de portavioane în regiune, întreruperea ajutorului pentru poporul palestinian și pedepsirea angro a populației din Gaza.

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care a devenit complet ineficient, nu și-a îndeplinit încă o dată responsabilitatea. Țările occidentale, care nu lasă piatra neîntoarsă când vine vorba de drepturile și libertățile omului, nu au luat niciun alt pas decât să pună combustibil în foc.

Organele media internaționale au intrat într-o cursă de a vărui măcelul uman cu publicațiile lor părtinitoare și ipocrite.

Bombardarea persoanelor nevinovate care migrează în zone numite „zone sigure”, porți de frontieră, moschei, școli și așezări civile sunt câteva dintre crimele de război la care am fost martori în ultimele 12 zile.

Ieri, masacrul din Gaza a fost dus într-o altă dimensiune cu atacul odios asupra Spitalului Arab Al-Ahl.

Îi condamn pe autorii acestui atac, care constituie o crimă împotriva umanității și echivalează cu genocid împotriva poporului din Gaza.

Cei care au turnat combustibil pe foc cu declarațiile pe care le-au făcut încă din 7 octombrie sunt la fel de responsabili ca autorii masacrului de ieri, care ne-a frânt inimile.

Dumnezeu să aibă milă de cei 4 mii de frați și surori noștri din Gaza, în mare parte copii și femei, care au fost martirizați în bombardamentele israeliene și mă rog pentru o însănătoșire rapidă a răniților noștri.

Vom continua să lucrăm pentru a stabili mai întâi o încetare a focului umanitar și apoi o stabilitate permanentă”, a transmis președintele turc Recep Erdogan.

Mesajul lui Erdogan vine pe un plan tensionat

Mai multe atacuri ale protestatarilor împotriva ambasadelor Israelului şi SUA au fost raportate în diferite părţi ale lumii după bombardarea unui spital din Gaza, soldat cu sute de morţi, în contextul conflictului în curs de desfăşurare între autorităţile israeliene şi gruparea islamistă Hamas, relatează EFE, conform Agerpres.

Cele mai mari manifestaţii au avut loc la Istanbul (Turcia) - mai multe aici -, unde o mulţime purtând steaguri şi pancarte pro-palestiniene s-a adunat marţi seară în faţa consulatului israelian şi apoi a intrat în incinta acestuia după ce a spart o baricadă a poliţiei. Agenţia turcă de ştiri de stat Anadolu a arătat demonstranţi fluturând steaguri palestiniene şi scandând "Jos Israelul!".