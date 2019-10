Regizorul Cristi Puiu va fi preşedintele Festivalului de Film Documentar de la Ji.hlava 2019

Marele premiu al competiţiei principale Opus Bonum a celei de-a 23-a ediţii a Festivalului de Film Documentar de la Ji.hlava (24-29 octombrie), Cehia, va fi decis de singurul jurat, regizorul şi scenaristul român Cristi Puiu, figură proeminentă a noului val al cinematografiei din România, potrivit Variety, scrie news.ro.

Regizorul român va juriza nouă producţii din Franţa, Marea Britanie, India, Madagascar şi Palestina. Documentarele, variate, abordează probleme legate de rasism, dezastre din mediul înconjurător, precum şi poveşti personale ale soldaţilor, reformatori şi lideri politici.

Citește și: Celine Dion va susține concertul din București pe Arena Națională

Cristi Puiu va susţine în cadrul evenimentului un masterclass cu tema "Authenticity in fiction film/ Can fiction be more trustworthy than documentary?" în data de 26 octombrie, ora 16.00.