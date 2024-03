Rusia are o nouă armă care dă fiori lumii: are puterea a 1500 de bombe și rade tot în calea ei/ VIDEO

Bomba este FAB-1500, în esență o armă de 1,5 tone, din care aproape jumătate este compusă din explozibili puternici. Ea este lansată din aer de către avioane de vânătoare de la o distanță de aproximativ 60-70 de kilometri, în afara razei de acțiune a apărării ucrainene.

Videoclipuri recente de pe linia de luptă din regiunea Donețk au ilustrat puterea imensă a acestor bombe, deoarece au lovit centrale termice, fabrici și blocuri turn - locuri de unde ucrainenii își coordonează apărarea.

FAB-1500 este dirijat spre țintă de un sistem de ghidare și de aripi detașabile care îi permit să planeze spre ținta sa. Joseph Trevithick, care a scris despre dezvoltarea bombei pentru TheWarZone, spune că acestea "oferă o nouă opțiune de lovitură de stand-off mult mai distructivă pentru multe dintre avioanele tactice ale Rusiei, care îi ajută, de asemenea, pe piloți să stea mai departe de apărarea inamicului".

Un soldat din Brigada 46 Separată Aeromobilă a Ucrainei a declarat săptămâna trecută pentru CNN din orașul Krasnohorivka din Donețk, aflat pe linia frontului: "Anterior, am fost bombardați doar cu artilerie. Acum, orcii [rușii] au ocupat orașul mai agresiv [și] au început să folosească mijloace ale forțelor aeriene, în special FAB-1500".

"De ce folosesc FAB-1500? Pentru că pagubele produse de acesta sunt foarte grave. Dacă supraviețuiești, ai garantat că vei avea o contuzie."

"Pune multă presiune asupra moralului soldaților. Nu toți băieții noștri pot rezista. Deși sunt mai mult sau mai puțin obișnuiți cu FAB-500 până acum, dar FAB-1500 este un iad."

Utilizarea bombelor FAB a devenit un element critic în ofensiva rusă din regiunea Donețk, în special pentru a rade la pământ apărarea ucraineană din Avdiivka și din jurul acesteia, care a căzut în februarie.

Iuri Ihnat, purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, a declarat pentru CNN: "În ajunul și în timpul bătăliei de la Avdiivka au fost lansate sute de bombe aeriene în câteva zile. Au fost folosite 250 de astfel de bombe în direcția Avdiivka în doar 48 de ore".

FAB-1500 este cea mai puternică dintr-o familie de "bombe stupide" din epoca sovietică, care acum sunt transformate la o uzină de lângă Moscova într-o versiune ieftină, dar puternică, a unei rachete.

Russia has begun using a powerful aerial bomb that has decimated Ukrainian defenses – CNN



This bomb, weighing 1.5 tonnes with almost half consisting of high explosives, is delivered from fighter jets from a distance of 60-70 kilometers, making it challenging for many Ukrainian… pic.twitter.com/IUHskLyZNJ