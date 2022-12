Rușii anunță că sunt în grafic - jumătate din Donețk `este eliberat`/ Ucrainenii confirmă luptele violente și avansul rușilor (Video)

Înaintarea în unele zone din regiunea Donețk este dificilă, a declarat marți cel mai înalt oficial instalat de Moscova în teritoriile ocupate din estul Ucrainei, adăugând că mai mult de jumătate din regiune se află sub control rusesc, transmite Reuters.

Așa-numita „Republică Populară Donețk” este una dintre cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a „anexat” în septembrie, după referendumuri „de fațadă”.

„Puțin mai mult de 50% din teritoriul Republicii Populare Donețk a fost eliberat", a afirmat Denis Pușilin, liderul instalat de ruși în porțiunea controlată de Moscova, pentru agenția de presă de stat rusă RIA.

Declarația sa vine în condițiile în care, după luptele aprige din regiune din ultimele săptămâni, nu este foarte clar care părți din Donețk se află sub controlul Rusiei și care sub al Ucrainei.

Rusia susține că forțele sale avansează treptat.

Another Russian advance on Vuhledar/Pavlivka failed. This time it took only one mine to stop the whole operation. #Ukraine #Pavlivka #Vuhledar #Donetsk pic.twitter.com/wmsjdrywPL