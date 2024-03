Rușii au atacat orașul natal al lui Zelenski: O rachetă a lovit un bloc, sunt zeci de victime / Foto-Video

Două persoane au murit și alte 30 au fost fost rănite după ce o rachetă rusească a lovit un bloc de apartamente dintr-un oraș din centrul Ucrainei, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit SkyNews.

Atacul asupra Kryvyi Rih a rănit grav cinci persoane și a rănit alte 25, potrivit guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak.

Printre cei răniți grav s-a numărat un copil, transmite președintele ucrainean, scrie Mediafax.

Președintele Volodimir Zelenski, care s-a născut și a crescut în Kryviy Rih, a declarat pe Telegram că operațiunile de căutare sunt în desfășurare și vor continua „atâta timp cât va fi nevoie”.

There are already 38 victims in Kryvyi Rih, including 10 children



Russia has repeatedly struck residential buildings on purpose, and the United States still cannot recognize Russia as a terrorist state. Not a sponsor, but a terrorist! pic.twitter.com/A50WsdhHhe