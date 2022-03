Rușii avansează puternic spre Kiev: în 48 de ore capitala va fi complet înconjurată (N12)

Jurnaliștii israelieni de la N12 susțin faptul că rușii au avansat puternic spre capitala Ucrainei, Kiev. În acest moment, rușii controlează o parte din zonele rezidențiale ale Kievului, iar planul este să asedieze orașul, la fel cum au făcut în Mariupol.

În timp ce sunt blocați în nord, rușii au reușit să câștige mult teritoriu în apropiere de Sumy, la est de Kiev și să obțină controlul asupra autostrăzii M6 la vest de capitală.

În 24-48 de ore, Kievul va fi complet înconjurat la fel cum este acum Mariupol. Apoi, cel mai probabil, civililor fie li se va permite să plece în timpul unei încetări a focului printr-un coridor umanitar, informează canalul N12.

Ministerul Apărării din Rusia a publicat un material video în care arată avansarea terestră a trupelor rusești către capitala Ucrainei, Kiev.

În materialul video se pot observa tancuri, blindate sau camioane militare care avansează spre Kiev.

