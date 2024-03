UPDATE / FOTO – Rușii se dezlănțuie în Ucraina: atac masiv cu rachete balistice și drone / Au vizat infrastructura critică

Comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Mikola Oleşciuk, a raportat că, în noaptea de joi spre vineri, Forțele de Apărare ucrainene au distrus 84 de ținte aeriene inamice, în timpul unui atac masiv lansat asupra ţării, relatează Rador Radio România.

Potrivit lui Oleşciuk, noaptea trecută, rușii au lansat un puternic atac aerian cu rachete împotriva instalațiilor care fac parte din industria ce furnizează țării combustibil și energie electrică. Ruşii au folosit diferite tipuri de rachete și drone. 99 de mijloace de atac aerian au fost utilizate de ruşi în timpul bombardamentelor nocturne: 60 de drone Shahed-136/131; trei rachete hipersonice Kh-47M2 "Kinjal"; 2 rachete balistice Iskander-M; 9 rachete aeriene ghidate Kh-59; 4 rachete de croazieră Iskander-K; 21 de rachete de croazieră Kh-101/Kh-555. Armata ucraineană a doborât 58 de drone Shahed-136/131 şi 26 de rachete ruseşti. Oleşciuk a precizat că au fost distruse 17 rachete de croazieră Kh-101/Kh-555, cinci rachete aeriene ghidate Kh-59 şi patru rachete de croazieră Iskander-K.

Gigantul energetic ucrainean DTEK raportează că, noaptea trecută şi vineri dimineaţă, armata rusă a atacat trei termocentrale ale companiei, deteriorând echipamente și rănind un muncitor. "Echipamentul a fost grav avariat. După încheierea atacului, energeticienii au început rapid să lichideze consecințele" - se arată în mesaj. Potrivit informațiilor preliminare, un lucrător din domeniul energiei a fost rănit în timpul bombardamentelor. De la începutul conflictului, rușii au tras de peste 160 de ori asupra termocentralelor companiei DTEK. După cum a raportat anterior Ukrinform, termocentrale și hidroelectrice din regiunile centrale și de vest ale Ucrainei au fost avariate ca urmare a atacului combinat masiv rusesc din 29 martie.

Şeful Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, armata rusă a bombardat 13 localităţi şi oraşe din această regiune ucraineană. Într-un mesaj transmis vineri dimineaţă, Prokudin a precizat că ruşii au lansat atacuri la Kizomis, Berislav, Zolota Balka, Dudceani, Mikilske, Tiahinka, Novovoronţovka, Antonivka, Pridniprovske, Stanislav, Mihailivka, Lvove şi Herson. 21 de case particulare au fost avariate. Ruşii au mai lovit o clădire administrativă, o instituție de învățământ superior, o instalație de infrastructură critică, un turn de telefonie mobilă, o întreprindere agricolă, o fermă, un magazin, un garaj, spații de depozitare și mai multe mașini. În urma bombardamentelor, o persoană a murit, iar alte opt au fost rănite.

