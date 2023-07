S-a apucat să-și renoveze apartamentul, a dărâmat un perete, iar apoi a căzut tot blocul

"Lucrătorii de la protecţia civilă au scos nouă persoane, printre care o femeie rănită, în timp ce celelalte opt persoane au decedat", a adăugat comunicatul, precizând că "alte cinci persoane au reuşit să părăsească imobilul înainte ca acesta să se prăbuşească".

Acesta a precizat că femeia şi doi locuitori au depus mărturie "sugerând că prăbuşirea a fost cauzată de un rezident care a dărâmat recent pereţii din apartamentul său de la primul etaj", în ciuda faptului că vecinii i-au cerut să nu facă acest lucru Ziarul guvernamental Al-Ahram, citând un locuitor din zonă, a raportat că şapte membri ai unei familii au fost ucişi.

Egiptul a înregistrat în ultimii ani o serie de prăbuşiri mortale de clădiri, atât din cauza stării precare a unora dintre ele, cât şi din cauza nerespectării reglementărilor privind construcţiile şi urbanismul.

The head of the Administrative Prosecution Authority, Hafez Abbas, has opened an urgent investigation into the collapse of a five-story building in the Hadayek al-Qubba area of Cairo Governorate, which resulted in 15 deaths and five injuries, accordinghttps://t.co/oD3PMtpsDa pic.twitter.com/LX7FDtUKBU