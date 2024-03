S-a format o nouă majoritate în CGMB: Consilierii PSD și PNL au convocat o ședință extraordinară pentru buget

Filialele PSD și PNL București, conduse de Gabriela Firea, respectiv Sebastian Burduja, au decis marți „colaborarea în Consiliul General al Municipiului București”, formându-se astfel o nouă majoritate în Primăria Capitalei.

Mutarea politică vine în continuarea deciziei PNL și PSD să susțină candidați comuni la Primăria Capitalei și la primăriile celor șase sectoare. În actualul mandat al CGMB, majoritatea a fost asigurată de cele mai multe ori de PNL, USR și PMP.

„Adoptarea bugetului Capitalei și deblocarea proiectelor primăriilor de sector, proiecte ținute la sertar de primarul general Nicușor Dan din răzbunare politică, sunt o necesitate pentru bucureșteni. Astfel, liderii celor două organizații municipale, doamna Gabriela Firea și domnul Sebastian Burduja, prin consilierii generali ai ambelor formațiuni politice, au decis convocarea unei ședințe extraordinare de îndată a Consiliului General al Municipiului București, vineri 22 martie, ora 10:00. Pentru a debloca situația din Capitală, PSD București și PNL București vor depune amendamente comune la proiectul dezastruos de buget propus de primarul general Nicușor Dan”, se arată într-un comunicat de presă semnat de Firea și Burduja.

Amendamentele vizează alocarea suplimentară a sumei de 200 milioane de lei pentru subvenția la termoficare, respectiv 200 de milioane de lei în pentru subvenția la transportul public, precum și alocarea sumelor necesare pentru plata parțială a restanțelor la sprijinul pentru persoanele adulte cu dizabilități, 25 de milioane de lei pentru proiectul Banca de alimente, 25 de milioane de lei pentru deblocarea blocului social din Prelungirea Ghencea și sumele necesare pentru deblocarea proiectului Penetrație Ciurel - Autostrada A1.

Primărie blocată

Primarul general Nicuşor Dan a afirmat săptămâna trecută că municipalitatea se află într-un blocaj din punct de vedere al adoptării bugetului pentru acest an, iar salariile angajaţilor au fost plătite "cu chiu cu vai".

"Cu chiu cu vai am reuşit să plătim salariile, dar nu şi taxele pe salarii. (...) În momentul acesta, nu mai avem nimic în cont. Şi urmează... Sunt facturi la curent, la iluminatul stradal, la semafoare, medicamente în spitale, hrană pentru animale la grădina zoologică, spectacole de teatru - tot ce putem închipui că se întâmplă în oraşul acesta depinde de buget", a explicat primarul general, pentru B1Tv.

El a menţionat că principala nemulţumire a grupului PNL, care a votat de trei ori în CGMB împotriva bugetului, este că nu sunt alocate, de la începutul anului, cele trei miliarde de lei destinate subvenţiilor pentru transportul în comun şi termie.

"Grupul PNL spune: 'Pune 3 miliarde subvenţie în buget'. Noi am pus două miliarde. Acum am ajuns la 2,3. Păi, aşa am făcut şi în 2023 şi în 2022. Am pornit anul cu două miliarde puse şi, la final, am sfârşit cu trei. De ce am făcut asta? Pentru că ştiam că o să mai ajustăm bugetul de-a lungul timpului şi o să ne mai vină nişte bani", a precizat Nicuşor Dan.